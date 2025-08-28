Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%

BEI menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham HUMI milik Tommy Soeharto karena lonjakan harga 211% dalam sebulan untuk melindungi investor.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 10:06
Share
Seremoni pencatatan perdana saham PT Humpuss Maritim International Tbk. (HUMI)dan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. (LMAX) bersama direksi Bursa Efek Indonesia, Rabu (9/8/2023). Bisnis Indonesia/Artha Adventy
Seremoni pencatatan perdana saham PT Humpuss Maritim International Tbk. (HUMI)dan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. (LMAX) bersama direksi Bursa Efek Indonesia, Rabu (9/8/2023). Bisnis Indonesia/Artha Adventy
Ringkasan Berita
  • Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi perdagangan saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) untuk mendinginkan pasar setelah kenaikan harga saham yang signifikan.
  • Saham HUMI mengalami lonjakan harga sebesar 211,86% dalam sebulan terakhir, dan BEI mencatat pergerakan harga serta pola transaksi yang tidak biasa.
  • PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) mengumumkan perubahan komposisi pemegang saham setelah PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) menjual sebagian kepemilikannya, namun hal ini tidak mempengaruhi operasional perusahaan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi atas perdagangan saham Pelayaran milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) mulai sesi I perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025).

BEI mengumumkan suspensi saham dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI).

"Dalam rangka cooling down dan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham HUMI pada perdagangan tanggal 28 Agustus 2025," papar pengumuman Bursa.

Penghentian sementara perdagangan saham HUMI dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Tujuannya ialah memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI).

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," imbuh BEI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, harga saham HUMI terpantau melesat 34,31% ke level Rp184 per lembar pada penutupan perdagangan Rabu (27/8/2025). Dalam sebulan terakhir, saham HUMI telah melonjak 211,86%, dan sepanjang tahun berjalan 2025 saham emiten pelayaran itu telah terbang 268%.

Baca Juga

Saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) sebelumnya masuk radar pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah terjadi pergerakan harga saham dan pola transaksi yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA).

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada 25 Agustus 2025, saham HUMI mengalami peningkatan harga saham di luar kebiasaan, dan BEI pun tengah mencermati perkembangan pola transaksi saham tersebut.

"Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di bidang pasar modal," ujar Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangannya.

Dia mengatakan Bursa tengah mencermati perkembangan pola transaksi saham HUMI. Selain itu, dia menghimbau para investor untuk memperhatikan jawaban manajemen HUMI atas permintaan konfirmasi Bursa.

HUMI Umumkan Perubahan Pemegang Saham

Sebelumnya, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) mengumumkan adanya perubahan komposisi pemegang saham setelah salah satu afiliasinya, PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), melepas sebagian kepemilikannya di perseroan.

Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat menyebutkan HTK menjual sebanyak 96,49 juta saham HUMI atau setara 0,53% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Pelepasan saham tersebut dilakukan melalui mekanisme pasar bursa pada 27 Agustus 2025.

Pasca transaksi, struktur kepemilikan HUMI mengalami perubahan. Porsi kepemilikan HTK berkurang dari 7,08% menjadi 6,55%. Sementara itu, kepemilikan masyarakat meningkat dari 16,42% menjadi 16,95%. Adapun PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) masih bertahan sebagai pemegang saham mayoritas dengan penguasaan 76,50%.

Tirta menegaskan bahwa aksi korporasi ini tidak akan menimbulkan perubahan mendasar pada jalannya usaha perseroan.

“Tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan,” pungkas Tirta dalam keterbukaan informasi, Rabu (27/8/2025).

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

OJK’s Big Bet on Digital Assets, From Gold Tokens to Rupiah Stablecoin
Premium
21 menit yang lalu

OJK’s Big Bet on Digital Assets, From Gold Tokens to Rupiah Stablecoin

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results
Premium
51 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Danantara, Gem Ltd., dan Vale Indonesia (INCO) Berkongsi di Proyek Smelter Nikel
Korporasi
1 jam yang lalu

Danantara, Gem Ltd., dan Vale Indonesia (INCO) Berkongsi di Proyek Smelter Nikel

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI
Kurs
1 jam yang lalu

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya
Emas
1 jam yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Bangunan Hotel 12 Lantai Dibongkar, Proyek Mal Baru Siap Digarap
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond