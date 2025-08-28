Bisnis Indonesia Premium
Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Rupiah menguat 0,10% ke Rp16.351,50 per dolar AS. Cek kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Sentimen dipengaruhi isu The Fed dan tarif AS-India.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:53
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta. / Bisnis-Abdurachman
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta. / Bisnis-Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada pembukaan perdagangan Kamis (28/8/2025). Intip kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Merujuk data Bloomberg, mata uang rupiah dibuka menguat 0,10% atau 16,50 poin ke level Rp16.351,50 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,09% menjadi 98,14.

Selain rupiah, sejumlah mata uang negara Asia lainnya menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang misalnya menguat 0,06%, dolar Singapura menguat 0,10%, dolar Taiwan menguat 0,14%, won Korea Selatan menguat 0,30%, peso Filipina menguat 0,03%, ringgit Malaysia menguat 0,07%, dan baht Thailand menguat 0,19%.

Sementara, mata uang negara Asia yang dibuka melemah terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Hong Kong yang melemah 0,02%, rupee India melemah 0,12%, dan yuan China melemah 0,04%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.360 sampai Rp16.420 per dolar AS.

Menurutnya, sentimen yang menyertai pergerakan rupiah adalah kegaduhan The Fed. Dia menuturkan, Presiden AS Donald Trump berencana mencopot Lisa Cook dari jabatannya sebagai Gubernur The Fed karena tuduhan penipuan hipotek. Di sisi lain, Cook dan The Fed berpendapat bahwa Trump tidak memiliki wewenang atas pemecatan tersebut.

Ibrahim menilai bahwa kondisi tersebut akan memicu kekhawatiran yang lebih luas atas campur tangan politik di The Fed, yang secara tradisional tetap independen dari pemerintah.

“Gagasan ini menjadi perhatian utama pasar, mengingat The Fed telah mempertahankan sikap yang relatif hati-hati terhadap pelonggaran lebih lanjut, dengan alasan kekhawatiran atas dampak inflasi dari tarif Trump,” kata Ibrahim, Rabu (27/8/2025).

Sentimen dari luar negeri lainnya juga masih berhubungan dengan Trump. Ibrahim mengatakan AS berencana mengenakan tarif tambahan sebesar 25% pada ekspor India, sehingga totalnya menjadi 50% dan termasuk yang tertinggi yang dikenakan oleh Washington. Ibrahim menilai rencana kebijakan tarif ini akan membuat para pedagang ragu-ragu mengenai arah pasar.

Sementara itu, sentimen dalam negeri yang menyertai pergerakan rupiah adalah isu ketenagakerjaan. Ibrahim mengatakan saat ini pasar mengantisipasi demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan buruh hari ini, Kamis (28/8/2025).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.365 dan harga jual sebesar Rp16.385 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 09.21 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.220 dan harga jual Rp16.520. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.03 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.170 dan Rp16.470.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.358 dan Rp16.387 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, BRI mematok harga beli sebesar Rp16.270 per dolar AS dan harga jual Rp16.470 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.12 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.330 dan Rp16.360 per dolar AS.

Kemudian, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual Rp16.425 untuk TT counter. Lalu untuk bank notes, bank pelat merah itu menetapkan harga beli sebesar Rp16.075 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.368 dan Rp16.383.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.210 dan harga jual Rp16.510.

Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.510 per dolar AS.

U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH - TradingView
 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Wibi Pangestu Pratama

