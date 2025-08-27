Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga buyback emas Antam hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, adalah Rp1.786.000/gram. Penjualan emas di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 hingga 3%.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:23
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada perdagangan hari ini, Rabu (27/8/2025), tercatat sebesar Rp1.786.000 per gram. Angka tersebut naik Rp8.000 dibandingkan posisi kemarin.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Baca Juga

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia

Berat (gram) Taksiran Buyback PPh 22 Meterai Perkiraan Hasil Penjualan Setelah Pajak
0,5 gr Rp893.000 - - Rp893.000
1 gr Rp1.786.000 - - Rp1.786.000
2 gr Rp3.572.000 - - Rp3.572.000
5 gr Rp8.930.000 - - Rp8.930.000
10 gr Rp17.860.000 Rp26.000 Rp10.000 Rp17.824.000
50 gr Rp89.300.000 Rp132.000 Rp10.000 Rp89.158.000
100 gr Rp178.600.000 Rp264.000 Rp10.000 Rp178.326.000
500 gr Rp893.000.000 Rp1.318.000 Rp10.000 Rp891.672.000
1.000 gr Rp1.786.000.000 Rp2.636.000 Rp10.000 Rp1.783.354.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
16 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik ke Rp1.940.000 per gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik ke Rp1.940.000 per gram

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Rabu 27 Agustus 2025

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Rabu 27 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

Harga Emas Menguat di Tengah Gejolak The Fed

Harga Emas Menguat di Tengah Gejolak The Fed

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025

Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Naik, Dibanderol Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Naik, Dibanderol Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan
Bursa & Saham
6 menit yang lalu

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu
Bursa & Saham
11 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

Dolar AS Unjuk Gigi, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.298
Kurs
20 menit yang lalu

Dolar AS Unjuk Gigi, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.298

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya
Emas
22 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aplikasi Pertanian Berbasis Digital
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah