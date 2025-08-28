Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Menguat Jelang Rilis Data Inflasi AS

Harga emas naik tipis jelang rilis data inflasi AS, yang bisa mempengaruhi kebijakan suku bunga The Fed. Pasar menanti data PCE untuk petunjuk lebih lanjut.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 05:29
Share
Tumpukan emas batangan di Inggris. / Bloomberg-Chris Ratcliffe
Tumpukan emas batangan di Inggris. / Bloomberg-Chris Ratcliffe

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas menguat tipis seiring dengan sikap investor yang menanti data inflasi AS untuk mencari petunjuk arah kebijakan suku bunga. 

Pelaku pasar juga masih mencermati isu independensi Federal Reserve (The Fed) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya mencopot seorang gubernur The Fed.

Melansir Reuters pada Kamis (28/8/2025) harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$3.394,49 per troy ounce. Sementara itu, harga emas berjangka AS pengiriman Desember naik 0,5% ke level US$3.448,6.

Data Personal Consumption Expenditures (PCE), indikator inflasi pilihan The Fed, dijadwalkan rilis pada Jumat (29/8/2025) dan diperkirakan menjadi acuan arah suku bunga. Ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan indeks harga PCE naik 2,6% pada Juli, sama seperti bulan sebelumnya.

“Jika data PCE meleset dan menunjukkan inflasi lebih kuat, itu bisa memunculkan keraguan apakah The Fed tetap akan memangkas suku bunga pada September,” ujar analis senior Kitco Metals, Jim Wyckoff. 

Meski demikian, dia menilai perlu ada angka inflasi yang sangat tinggi untuk menggagalkan rencana pemangkasan suku bunga tersebut.

Baca Juga

Emas, yang tidak memberikan imbal hasil, biasanya menguat dalam lingkungan suku bunga rendah dan kerap dipandang sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian.

Saat ini pasar memperkirakan lebih dari 87% kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat kebijakan bulan depan, berdasarkan CME FedWatch Tool.

Awal pekan ini, Trump menyatakan dirinya mencopot Gubernur The Fed Lisa Cook dari jajaran dewan direksi bank sentral. Namun, pengacara Cook menegaskan akan mengajukan gugatan hukum untuk menggagalkan langkah Trump, yang berpotensi memicu pertarungan hukum berkepanjangan.

Harga emas sempat menyentuh level tertinggi dalam lebih dari dua pekan pada Selasa (26/8/2025), setelah kabar Trump berupaya memecat Cook.

“Tindakan Trump yang mengancam memecat anggota dewan The Fed sangat negatif bagi perekonomian, suku bunga, dan dolar AS. Itu sebabnya harga emas masih bergerak dalam kisaran sempit karena pelaku pasar menimbang dampaknya bagi ekonomi,” kata managing partner CPM Group, Jeffrey Christian.

Di pasar logam lainnya, harga perak spot turun 0,1% menjadi US$38,57 per ounce, platinum melemah 0,2% ke US$1.345,66, dan paladium terkoreksi 0,3% ke US$1.091,01.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Reuters

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
7 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
8 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Emas Berpotensi Tembus US$3.600 di Semester II/2025

Emas Berpotensi Tembus US$3.600 di Semester II/2025

PERDAGANGAN LOGAM MULIA : Vietnam Akhiri Monopoli Emas

PERDAGANGAN LOGAM MULIA : Vietnam Akhiri Monopoli Emas

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik ke Rp1.940.000 per gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik ke Rp1.940.000 per gram

Harga Pangan Hari Ini (23/8): Beras Kompak Turun, Daging Sapi-Ikan Naik

Harga Pangan Hari Ini (23/8): Beras Kompak Turun, Daging Sapi-Ikan Naik

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Menguat Jelang Rilis Data Inflasi AS
Komoditas
15 menit yang lalu

Harga Emas Menguat Jelang Rilis Data Inflasi AS

RUPSLB PGN, Ini Daftar Direksi dan Komisaris Terbaru
Korporasi
6 jam yang lalu

RUPSLB PGN, Ini Daftar Direksi dan Komisaris Terbaru

128 Saham Menguat di Atas 100% Ytd, Intip 20 Emiten Paling Cuan
Korporasi
8 jam yang lalu

128 Saham Menguat di Atas 100% Ytd, Intip 20 Emiten Paling Cuan

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond
Korporasi
9 jam yang lalu

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond

Rekomendasi Saham TOBA & OASA di Tengah Reli 'Tertiup' Sentimen Danantara
Korporasi
9 jam yang lalu

Rekomendasi Saham TOBA & OASA di Tengah Reli 'Tertiup' Sentimen Danantara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

5

Jurus Danantara Galang Dana, Tarik Utang hingga Rilis Patriot Bond

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

5

Jurus Danantara Galang Dana, Tarik Utang hingga Rilis Patriot Bond