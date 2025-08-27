Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik ke Rp1.940.000 per gram

Harga emas Antam naik menjadi Rp1.940.000/gram pada hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025, dengan buyback di Rp1.786.000/gram. Pajak PPh berlaku untuk transaksi.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:12
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam naik menjadi Rp1.940.000 per gram pada Rabu, 27 Agustus 2025.
  • Harga jual kembali (buyback) emas Antam mencapai Rp1.786.000 per gram, naik Rp8.000 dari hari sebelumnya.
  • Penjualan kembali emas di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemilik NPWP dan 3% untuk non-NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Rabu (27/8/2025), terpantau naik menjadi sebesar Rp1.940.000 per gram.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.020.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp4.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Selasa (26/8/2025) di harga Rp1.016.000.

Sementara, harga emas berukuran 0,5 gram hari ini dibandingkan perdagangan sepekan sebelumnya (20/8/2025) pun naik Rp25.000 atau dari Rp995.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.940.000 pada hari ini, naik Rp8.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rp1.932.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.475.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.895.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.112.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.145.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp188.212.000.

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp940.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.880.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.786.000 per gram, naik Rp8.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Rabu (27/8/2025):

0,5 gram: Rp1.020.000 

1 gram: Rp1.940.000 

2 gram: Rp3.820.000 

3 gram: Rp5.705.000 

5 gram: Rp9.475.000 

10 gram: Rp18.895.000 

25 gram: Rp47.112.000 

50 gram: Rp94.145.000 

100 gram: Rp188.212.000 

250 gram: Rp470.265.000 

500 gram: Rp940.320.000 

1.000 gram: Rp1.880.600.000

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

