BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas mengadakan edukasi investasi untuk investor muda, meningkatkan literasi keuangan, dan membangun portofolio impian di pasar modal.

Bisnis.com, Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Mandiri Sekuritas menggelar acara edukasi bertajuk Premium Market Talk Goes to IDX: Belajar Bangun Portofolio Impian di Sekolah Pasar Modal, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Mandiri Sekuritas bekerja sama dengan Bisnis.com ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus membangun portofolio investasi yang sehat.

Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal Indonesia terus meningkat. Hingga 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) tercatat mencapai 17,59 juta, atau tumbuh 18% dibandingkan dengan tahun lalu. Lonjakan ini didorong oleh masuknya 2,72 juta investor baru, yang sebagian besar berinvestasi di reksa dana (2,59 juta) serta saham dan surat berharga lainnya (1,07 juta).

Meski jumlah investor bertambah, kepemilikan aset individu masih terbatas. Dari total dana yang beredar di pasar modal, investor ritel hanya menguasai 20,96%. Padahal, mayoritas investor memiliki profil yang cukup menjanjikan: 50% berusia di bawah 30 tahun, 52% berpenghasilan Rp10 juta–Rp100 juta, dan 61% bekerja sebagai pegawai tetap.

Sayangnya, potensi besar ini belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatat indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 65,43%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Artinya, masyarakat sudah punya akses ke produk keuangan, tetapi belum memahami dengan benar cara mengelolanya.

Melalui forum edukasi ini, Mandiri Sekuritas membahas berbagai pertanyaan penting investor pemula, seperti cara memilih saham yang tepat, langkah sederhana membangun portofolio, hingga strategi menghadapi koreksi pasar. Diskusi juga menyinggung kesalahan umum yang membuat banyak orang takut berinvestasi di pasar modal.

Sementara itu, BEI menjelaskan peran pasar modal dalam mencapai tujuan keuangan, strategi perlindungan investor, serta panduan praktis investasi bagi pemula. BEI juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan daya tarik instrumen pasar modal sekaligus memperluas edukasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam acara edukasi dengan talkshow bersama Mandiri Sekuritas, sesi Sekolah Pasar Modal, games interaktif, para peserta juga akan diajak tur ke gedung Bursa Efek Indonesia. Peserta mendapat kesempatan langsung belajar dari praktisi pasar modal.

Adapun, pembicara yang hadir dalam Premium Market Talks Goes to IDX: Belajar Bangun Portofolio Impian di Sekolah Pasar Modal adalah Dirut Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana dan Regional Head 3 Market Development Bursa Efek Indonesia Kemas M. Rumaiyar.

Melalui kegiatan ini, BEI dan Mandiri Sekuritas berharap investor muda Indonesia tidak hanya semakin banyak, tetapi juga semakin cakap dalam mengelola investasi. Dengan literasi yang lebih baik, investor diharapkan mampu membangun portofolio yang kuat, mencapai tujuan keuangan pribadi, sekaligus mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia.