Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas mengadakan edukasi investasi untuk investor muda, meningkatkan literasi keuangan, dan membangun portofolio impian di pasar modal.
Gajah Kusumo
Gajah Kusumo - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:17
Share
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (9/5/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (9/5/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Mandiri Sekuritas menggelar acara edukasi bertajuk Premium Market Talk Goes to IDX: Belajar Bangun Portofolio Impian di Sekolah Pasar Modal, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Mandiri Sekuritas bekerja sama dengan Bisnis.com ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus membangun portofolio investasi yang sehat.

Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal Indonesia terus meningkat. Hingga 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) tercatat mencapai 17,59 juta, atau tumbuh 18% dibandingkan dengan tahun lalu. Lonjakan ini didorong oleh masuknya 2,72 juta investor baru, yang sebagian besar berinvestasi di reksa dana (2,59 juta) serta saham dan surat berharga lainnya (1,07 juta).

Meski jumlah investor bertambah, kepemilikan aset individu masih terbatas. Dari total dana yang beredar di pasar modal, investor ritel hanya menguasai 20,96%. Padahal, mayoritas investor memiliki profil yang cukup menjanjikan: 50% berusia di bawah 30 tahun, 52% berpenghasilan Rp10 juta–Rp100 juta, dan 61% bekerja sebagai pegawai tetap.

Sayangnya, potensi besar ini belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatat indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 65,43%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Artinya, masyarakat sudah punya akses ke produk keuangan, tetapi belum memahami dengan benar cara mengelolanya.

Melalui forum edukasi ini, Mandiri Sekuritas membahas berbagai pertanyaan penting investor pemula, seperti cara memilih saham yang tepat, langkah sederhana membangun portofolio, hingga strategi menghadapi koreksi pasar. Diskusi juga menyinggung kesalahan umum yang membuat banyak orang takut berinvestasi di pasar modal.

Baca Juga

Sementara itu, BEI menjelaskan peran pasar modal dalam mencapai tujuan keuangan, strategi perlindungan investor, serta panduan praktis investasi bagi pemula. BEI juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan daya tarik instrumen pasar modal sekaligus memperluas edukasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam acara edukasi dengan talkshow bersama Mandiri Sekuritas, sesi Sekolah Pasar Modal, games interaktif, para peserta juga akan diajak tur ke gedung Bursa Efek Indonesia. Peserta mendapat kesempatan langsung belajar dari praktisi pasar modal.

Adapun, pembicara yang hadir dalam Premium Market Talks Goes to IDX: Belajar Bangun Portofolio Impian di Sekolah Pasar Modal adalah Dirut Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana dan Regional Head 3 Market Development Bursa Efek Indonesia Kemas M. Rumaiyar.

Melalui kegiatan ini, BEI dan Mandiri Sekuritas berharap investor muda Indonesia tidak hanya semakin banyak, tetapi juga semakin cakap dalam mengelola investasi. Dengan literasi yang lebih baik, investor diharapkan mampu membangun portofolio yang kuat, mencapai tujuan keuangan pribadi, sekaligus mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Gajah Kusumo
Editor : Nindya Aldila

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)
Premium
54 menit yang lalu

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)
Premium
2 jam yang lalu

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

OJK Jatim Dorong Perluasan Inklusi Pasar Modal pada Mahasiswa

OJK Jatim Dorong Perluasan Inklusi Pasar Modal pada Mahasiswa

Mengenal Kode Domisili Investor dan Fungsinya di Pasar Modal

Mengenal Kode Domisili Investor dan Fungsinya di Pasar Modal

Peluang Bisnis Ekosistem Kripto Semakin Lebar

Peluang Bisnis Ekosistem Kripto Semakin Lebar

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

OJK Bakal Terbitkan Aturan Anyar Efek Syariah

OJK Bakal Terbitkan Aturan Anyar Efek Syariah

Lo Kheng Hong Cs Kuasai 53% Kapitalisasi Saham Individu di Lantai Bursa

Lo Kheng Hong Cs Kuasai 53% Kapitalisasi Saham Individu di Lantai Bursa

Rumor Sederet Perusahaan Bakal IPO, Ada Orang Tua Group hingga Griya Idola

Rumor Sederet Perusahaan Bakal IPO, Ada Orang Tua Group hingga Griya Idola

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian
Bursa & Saham
10 menit yang lalu

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Pasar Khawatir Politisasi The Fed, Dolar AS Menguat Tipis
Kurs
32 menit yang lalu

Pasar Khawatir Politisasi The Fed, Dolar AS Menguat Tipis

Astra (ASII) Rogoh Capex Rp8,8 Triliun, Beli Alat Berat hingga Replanting
Korporasi
1 jam yang lalu

Astra (ASII) Rogoh Capex Rp8,8 Triliun, Beli Alat Berat hingga Replanting

Gerak Saham CUAN dan DSSA Menarik Dana Asing Setelah Resmi Bergabung dalam MSCI Global
Korporasi
1 jam yang lalu

Gerak Saham CUAN dan DSSA Menarik Dana Asing Setelah Resmi Bergabung dalam MSCI Global

Bocoran Akuisisi Astra (ASII) Terbaru Usai Caplok Mega Manunggal (MMLP)
Korporasi
1 jam yang lalu

Bocoran Akuisisi Astra (ASII) Terbaru Usai Caplok Mega Manunggal (MMLP)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta