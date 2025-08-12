Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prospek Pemangkasan Produksi Baja di China, Harga Bijih Besi Kian Solid

Harga bijih besi naik karena China berencana memangkas produksi baja menjelang parade militer. Langkah ini bertujuan mengurangi polusi udara di Beijing.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:02
Share
Briket bijih besi dipamerkan dalam acara Hari Investor di Bursa Efek New York (NYSE), New York, AS, pada Selasa (3/12/2024). Bloomberg/Michael Nagle
Briket bijih besi dipamerkan dalam acara Hari Investor di Bursa Efek New York (NYSE), New York, AS, pada Selasa (3/12/2024). Bloomberg/Michael Nagle

Bisnis.com, JAKARTA – Harga komoditas bijih besi menguat untuk hari kedua berturut-turut, seiring fokus pelaku pasar ke ekspektasi pemerintah China akan memberlakukan aturan pemangkasan produksi baja menjelang parade militer bulan depan di Beijing.

Berdasarkan data Bloomberg, kontrak berjangka bijih besi menguat 1% menjadi US$104,55 per ton pada pukul 11:26 waktu Singapura atau memperpanjang kenaikan 1,4% pada sesi sebelumnya.

Sementara itu, harga tembaga naik 0,3% menjadi US$9.764,50 per ton di London usai sempat melemah pada sesi perdagangan Senin. Sedangkan harga aluminium dan seng terpantau kompak naik.

Adapun, kenaikan harga bijih besi sebagai material pembuat baja ini terdorong oleh sentimen bahwa pabrik-pabrik baja di China utara telah diperintahkan untuk mengurangi produksi. 

Baca Juga : Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya

Hal itu untuk memastikan langit di Beijing tampak cerah selama acara parade militer yang digelar pada 3 September 2025 nanti. Parade ini diselenggarakan untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan dijadwalkan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

China biasanya menghentikan aktivitas industri yang menghasilkan polusi tinggi selama acara-acara besar seperti ini. Pada parade terakhir satu dekade lalu, hampir 4.000 perusahaan di sekitar ibu kota menghentikan produksinya.

Industri baja China tetap sangat sensitif terhadap kebijakan pengendalian produksi yang diberlakukan pemerintah, mengingat urgensi kampanye Beijing untuk mengatasi kelebihan kapasitas.

Dampak jangka pendek dari pemangkasan produksi baja biasanya berupa kenaikan harga dan margin keuntungan, yang pada gilirannya mendorong naiknya biaya bahan baku seperti bijih besi dan batu bara kokas.

"Namun, pasar logam besi masih mengalami kelebihan pasokan, yang bisa menyebabkan penurunan harga apabila persediaan tetap tinggi," kata analis Pan Da dari Henan Zhonggangwang Technology Group Co. dikutip Bloomberg, Selasa (12/8/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why
Premium
28 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
1 jam yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

China Bangun Bendungan, Harga Bijih Besi dan Baja Makin Kokoh

China Bangun Bendungan, Harga Bijih Besi dan Baja Makin Kokoh

Pelaku Pasar Nanti Data PDB China, Harga Bijih Besi Memanas

Pelaku Pasar Nanti Data PDB China, Harga Bijih Besi Memanas

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Curah Hujan Tinggi di AS, Harga Komoditas Pertanian Jagung hingga Gandum Rontok

Curah Hujan Tinggi di AS, Harga Komoditas Pertanian Jagung hingga Gandum Rontok

Kans Emas Capai Rekor ATH Baru 2025

Kans Emas Capai Rekor ATH Baru 2025

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

Trump Tak Kenakan Tarif untuk Logam Olahan, Harga Tembaga Menguat

Trump Tak Kenakan Tarif untuk Logam Olahan, Harga Tembaga Menguat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lepas dari Suspensi Bursa, Saham Impack Pratama (IMPC) Terbang 25% Sentuh ARA
Bursa & Saham
18 menit yang lalu

Lepas dari Suspensi Bursa, Saham Impack Pratama (IMPC) Terbang 25% Sentuh ARA

AEI Optimistis Pasar Modal RI Menarik Investor Asing Jelang Akhir Tahun
Bursa & Saham
25 menit yang lalu

AEI Optimistis Pasar Modal RI Menarik Investor Asing Jelang Akhir Tahun

IHSG Melesat Dekati Level 8.000, Efek Rebalancing MSCI Mulai Terasa?
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

IHSG Melesat Dekati Level 8.000, Efek Rebalancing MSCI Mulai Terasa?

Pelican Divestasi di Konglomerasi Sudhamek (KEJU), Raup Rp560 Miliar dari Bel S.A?
Korporasi
43 menit yang lalu

Pelican Divestasi di Konglomerasi Sudhamek (KEJU), Raup Rp560 Miliar dari Bel S.A?

Ini Saham Top Gainers saat IHSG Melaju Kencang, Ada PPRE hingga ARTO
Bursa & Saham
50 menit yang lalu

Ini Saham Top Gainers saat IHSG Melaju Kencang, Ada PPRE hingga ARTO

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

3

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Lomba Semarak HUT RI Penyandang Tunanetra
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

3

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025