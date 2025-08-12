Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Saham Indo-Rama (INDR) milik Sri Prakash Lohia naik 15,38% ke Rp2.700 hingga jeda siang hari ini.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:15
Share
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten milik konglomerat Sri Prakash Lohia, PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) melompat tinggi pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025). 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham INDR melejit 360 poin atau 15,38% ke level Rp2.700 per saham hingga akhir sesi I perdagangan hari ini. 

Sepanjang sesi I, INDR bergerak di rentang Rp2.360 hingga Rp2.720. Volume perdagangan saham INDR tercatat sebanyak 1.270 lot dengan nilai Rp332,52 juta.

Sementara itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 139,8 poin atau 1,84% ke posisi 7.745,72 pada jeda siang ini. 

Saham INDR menguat bersama dengan saham PT PP Presisi Tbk. (PPRE) yang meroket 34,18%, PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) melonjak 29,49%, PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) naik tajam 25%, dan PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) melompat 19,96%.

Baca Juga : Sri Prakash Lohia, Indorama, dan Rencana Investasi Jumbo di AS

Meski melonjak pada perdagangan hari ini, saham INDR masih terkoreksi 2,52% dari posisi Rp2.770 pada akhir 2024. 

Di sisi kinerja keuangan, emiten milik Sri Prakash Lohia yang bergerak di bidang tekstil itu membukukan penurunan pendapatan pada semester I/2025. Pendapatan INDR tercatat sebesar US$366,63 juta atau lebih rendah 11,55% dari US$414,52 juta pada paruh pertama 2024. 

Secara geografis, pendapatan Indo-Rama Synthetics bersumber dari pasar Indonesia US$154,59 juta, Asia lainnya US$143,03 juta, Amerika Utara US$25,98 juta, Eropa US$9,66 juta, Amerika Selatan US$13,54 juta, dan negara lainnya US$19,82 juta. 

Pada saat yang sama, INDR mencatat rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$9,6 juta atau turun tipis dari rugi bersih US$9,67 juta pada semester I/2024. 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
8 menit yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?
Premium
38 menit yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sri Prakash Lohia, Indorama, dan Rencana Investasi Jumbo di AS

Sri Prakash Lohia, Indorama, dan Rencana Investasi Jumbo di AS

Crazy Rich Indonesia (Indorama) Beli Pabrik Kemasan di India, Bayar Rp3,58 Triliun

Crazy Rich Indonesia (Indorama) Beli Pabrik Kemasan di India, Bayar Rp3,58 Triliun

Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

Indorama Akuisisi 25% Saham Perusahaan Pembuat Kemasan Asal India

Indorama Akuisisi 25% Saham Perusahaan Pembuat Kemasan Asal India

Nego Tarif Trump, Indorama Siapkan Rp33 Triliun untuk Proyek Blue Ammonia di AS

Nego Tarif Trump, Indorama Siapkan Rp33 Triliun untuk Proyek Blue Ammonia di AS

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%
Bursa & Saham
8 menit yang lalu

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)
Korporasi
11 menit yang lalu

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya
Emas
16 menit yang lalu

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau
Bursa & Saham
23 menit yang lalu

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%
Bursa & Saham
27 menit yang lalu

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Premium dan Medium Naik Secara Nasional
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025