Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cakra Buana (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

PT Cakra Buana Resources Energi (CBRE) berencana membeli kapal offshore senilai Rp1,6 triliun untuk ekspansi dan diversifikasi armada, menunggu persetujuan RUPS.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 08:25
Share
Ilustrasi pembangunan offshore dengan dukungan kapal./Istimewa
Ilustrasi pembangunan offshore dengan dukungan kapal./Istimewa
Ringkasan Berita
  • PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) mengumumkan rencana pembelian kapal pipe-laying and lifting vessel senilai Rp1,63 triliun sebagai bagian dari strategi ekspansi dan diversifikasi armada.
  • Pembelian kapal ini bertujuan untuk memperluas segmen usaha CBRE ke layanan pendukung konstruksi lepas pantai, termasuk industri pengeboran minyak dan gas serta pembangunan offshore wind farm.
  • Transaksi ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akan didanai dari kas internal serta fasilitas pembiayaan pihak ketiga.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) yang menempatkan politisi senior Agung Laksono sebagai komisaris utama mengumumkan rencana pembelian satu unit kapal untuk pekerjaan di tengah laut (offshore) senilai Rp1,63 triliun (US$100 juta). 

Amanda Octania, Direktur dan Sekretaris Perusahaan CBRE mengungkap jenis kapal yang akan dibeli yakni pipe-laying and lifting vessel.

Untuk diketahui, secara umum jenis kapal pipe-laying berfungsi untuk memasang pipa di dasar laut. Kapal ini dilengkapi sistem khusus seperti stinger atau reel untuk menurunkan pipa ke laut secara bertahap tanpa merusaknya. Sedangkan layanan lifting fungsinya mirip kapal crane besar, tetapi dirancang untuk stabil di laut terbuka.

Perusahaan menyebut pembelian kapal ini merupakan ekspansi dan diversifikasi armada. Dalam surat yang dikutip Selasa, (12/8/2025) transaksi ini tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Armada Kapal (Conditional Memorandum of Agreement), dan masih menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Armada Kapal (Conditional Memorandum of Agreement) sehubungan dengan rencana pembelian armada kapal jenis Pipe-Laying And Lifting Vessel dengan nilai transaksi sebesar 100.000.000 US$ atau setara rupiah sebesar Rp1.629.900.000.000 dengan kurs saat ini sebagai bagian dari strategi ekspansi dan diversifikasi layanan perseroan," jelas Amanda.

Baca Juga

Track all markets on TradingView

Dia menjelaskan pembelian kapal akan berasal dari kas internal serta fasilitas pembiayaan pihak ketiga atau perbankan. Kapal tersebut diharapkan memperluas segmen usaha CBRE yang sebelumnya didominasi armada bulk carrier, menuju layanan pendukung konstruksi lepas pantai (offshore), termasuk untuk industri pengeboran minyak dan gas, serta pembangunan offshore wind farm. Diversifikasi ini dinilai akan meningkatkan ketahanan operasional, membuka pasar baru, dan menambah potensi sumber pendapatan.

Manajemen CBRE menyebut pembelian kapal ini merupakan transaksi material sesuai POJK No.17/2020, namun bukan transaksi afiliasi. Selain potensi pertumbuhan aset dan pendapatan, perseroan juga mencatat adanya implikasi hukum seperti registrasi dan perubahan status kapal, serta konsekuensi keuangan berupa kenaikan belanja modal, rasio utang terhadap ekuitas, biaya operasional, dan depresiasi yang perlu dikelola secara hati-hati.

CBRE adalah perusahaan yang IPO pada 9 Januari 2023 pada harga Rp108. Pemegang saham perseroan PT Omudas Investment Holdco (61,13%) yang dimiliki oleh Suganto Gunawan dan Suminto Husin Giman. 

Selanjutnya perusahaan dimiliki oleh PT Republik Capital Indonesia yang dikendalikan oleh Suwito. Sementara itu, secara pribadi Suwito adalah presiden direktur pada Red Planet Indonesia (PSKT), perusahaan yang dikendalikan Hapsoro suami ketua DPR RI Puan Maharani.

Pemegang saham CBRE lainnya adalah Herlienna Qisthi dan PT Bima Harsa Rahardja. Sementara itu, dalam jajaran pengawas Suganto Gunawan bertindak sebagai presiden komisaris. Sedangkan Suwito hingga Agung Laksono di jajaran komisaris. Sementara itu Suminto Husin Giman bertindak sebagai Presiden Direktur.

   

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth
Premium
17 menit yang lalu

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penjualan SBR014 Sentuh Rp14,91 Triliun, Tenor 2 Tahun Paling Laris
Obligasi & Reksadana
20 menit yang lalu

Penjualan SBR014 Sentuh Rp14,91 Triliun, Tenor 2 Tahun Paling Laris

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan
Korporasi
31 menit yang lalu

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN
Bursa & Saham
32 menit yang lalu

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI
Bursa & Saham
40 menit yang lalu

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan
Bursa & Saham
44 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus