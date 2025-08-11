Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham SCMA, AMRT & CTRA

Indeks Bisnis-27 naik 0,91% ke 512,37 didukung saham SCMA, AMRT, dan CTRA. IHSG juga menguat 0,94% ke 7.604,26. Sentimen positif dari ekspektasi penurunan suku bunga The Fed.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:21
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka menguat sejalan dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pada Senin (11/8/2025). Kenaikan ini ditopang oleh saham BRIS, BRPT, BBRI, & ASII.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,91% ke level 512,37 hingga pukul 09.02 WIB. Tercatat, 17 saham menguat, 5 terkoreksi, dan 5 stagnan.

Saham dengan kenaikan harga tertinggi dipimpin oleh saham PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) sebesar 3,39% ke Rp244, diikuti saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang terapresiasi 2,13% menjadi Rp2.400.

Saham lain yang menguat adalah PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dengan kenaikan 2,09% menjadi Rp975, sementara saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menguat 2,04% ke Rp3.000 per saham. 

Adapun penurunan ditorehkan saham PT Indosat Tbk. (ISAT) yang merosot 2,64% ke Rp2.210, sementara saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) terkoreksi 1,94% menjadi Rp3.030 per saham.

IHSG sendiri naik 0,94% menjadi 7.604,26 sesaat setelah pembukaan. Hari ini, indeks bergerak di level terendah 7.585,80 dan posisi tertingginya 7.610,18.

Baca Juga

Tercatat, sebanyak 283 saham menguat, 142 turun, dan 531 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp13.677 triliun.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memproyeksikan IHSG bergerak di kisaran 7.480–7.680. Kenaikan lanjutan dinilai memerlukan konfirmasi breakout disertai peningkatan volume perdagangan.

Adapun, saham pilihan Phintraco hari ini meliputi PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS), PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN), PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA), PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI), dan PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA).

Valdy menuturkan bahwa Indeks utama di Wall Street ditutup menguat sepanjang pekan lalu, didorong meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) pada September 2025.

“Penguatan indeks antara lain dipicu oleh meningkatnya ekspektasi akan penurunan suku bunga The Fed pada September mendatang,” ujarnya.

Di dalam negeri, IHSG pekan lalu bergerak berkonsolidasi meskipun dirilis beberapa data ekonomi yang membaik. Sentimen juga ditopang oleh masuknya sejumlah saham ke dalam indeks MSCI pada review kuartalan Agustus 2025.

______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Kuat Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Kuat Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

48 Tahun Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Bos OJK: Ada 13 Perusahaan Antre dalam Pipeline IPO

48 Tahun Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Bos OJK: Ada 13 Perusahaan Antre dalam Pipeline IPO

HUT Ke-48 Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Jumlah Emiten Sentuh 954 Perusahaan

HUT Ke-48 Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Jumlah Emiten Sentuh 954 Perusahaan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri
Korporasi
1 menit yang lalu

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara
Korporasi
4 menit yang lalu

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI
Korporasi
22 menit yang lalu

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI
Bursa & Saham
27 menit yang lalu

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi
Korporasi
33 menit yang lalu

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025