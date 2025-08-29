Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Hari Ini (29/8) Anjlok 1,35% Dipicu Eskalasi Demonstrasi, BEI Ungkap Kondisi Pasar

IHSG turun 1,35% akibat eskalasi demo, namun BEI tegaskan fundamental pasar tetap kuat. Investor diimbau tetap rasional di tengah kondisi sosial-politik.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:08
Share
Warga mencari informasi harga saham di Jakarta, Minggu (15/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mencari informasi harga saham di Jakarta, Minggu (15/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini fundamental pasar saham tetap tangguh meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk ke level 7.771,28 atau terkoreksi 2,27% pada perdagangan sesi I dan sendikit berbalik arah ke level 7.830,49 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (29/8/2025). 

 Di tengah gejolak pasar saham, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa fundamental pasar modal Indonesia masih solid. 

“Kalau dari otoritas bursa, kami melihat fundamental pasar saham kita masih kuat. Kalau ada koreksi teknikal itu wajar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/8/2025)

Dia juga menyampaikan bahwa BEI tidak berencana melakukan penyesuaian aturan terkait dengan dinamika pasar ini. Menurutnya, seluruh aspek pengawasan dan operasional bursa masih berjalan sesuai dengan jalurnya. 

Terpenting, kata Jeffrey, investor tetap bersikap rasional dalam mengambil keputusan investasi sehingga gejolak jangka pendek tidak menimbulkan kepanikan.

Dalam kesempatan terpisah, Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menyebutkan bahwa pelemahan indeks komposit tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik Indonesia saat ini. 

Baca Juga

“Pelemahan ini pastinya dipicu oleh kondisi sosial-politik yang kurang kondusif,” ujar Harry saat dihubungi Bisnis.

Bank Central Asia Tbk. - TradingView

Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, juga berpandangan serupa. Menurutnya, pelemahan indeks komposit berkaitan dengan adanya eskalasi aksi demonstrasi khususnya yang terjadi hari ini. 

Nafan juga menyampaikan bahwa kondisi politik dan keamanan domestik memiliki pengaruh signifikan terhadap pelemahan IHSG. Oleh karena itu, dia melihat adanya potensi tren penurunan indeks komposit dalam jangka pendek. 

Di sisi lain, data historis juga menunjukkan kinerja IHSG pada bulan September selama lima tahun terakhir memang cenderung bearish. Adapun, untuk periode Oktober hingga Desember umumnya mencatatkan tren bullish.

“Kondisi politik dan keamanan domestik berpengaruh besar terhadap pelemahan IHSG hari ini. Bila kondisi IHSG konsisten diperdagangkan di bawah 7.750, maka potensi bearish consolidation phase terbuka lebar,” ucap Nafan kepada Bisnis

 

__________________

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Grup Salim (IMAS) Akuisisi Nissan Motor Indonesia, Perkuat Segmen Perakitan

Grup Salim (IMAS) Akuisisi Nissan Motor Indonesia, Perkuat Segmen Perakitan

IHSG Sesi I Hari Ini (29/8) Ambles 2,27%, Cek Daftar Saham Boncos dan Cuan Jumbo

IHSG Sesi I Hari Ini (29/8) Ambles 2,27%, Cek Daftar Saham Boncos dan Cuan Jumbo

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

IHSG Dibuka Terperosok ke Jalur Merah, Saham WIFI, WIRG, hingga BREN Merosot

IHSG Dibuka Terperosok ke Jalur Merah, Saham WIFI, WIRG, hingga BREN Merosot

Indeks Bisnis-27 Dibuka Lesu Tertekan Koreksi Saham Bank Jumbo BBCA, BMRI Cs

Indeks Bisnis-27 Dibuka Lesu Tertekan Koreksi Saham Bank Jumbo BBCA, BMRI Cs

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Jumat (29/8) Ditutup Melemah ke Rp16.499 per Dolar AS
Kurs
8 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Jumat (29/8) Ditutup Melemah ke Rp16.499 per Dolar AS

IHSG Hari Ini (29/8) Anjlok 1,35% Dipicu Eskalasi Demonstrasi, BEI Ungkap Kondisi Pasar
Bursa & Saham
14 menit yang lalu

IHSG Hari Ini (29/8) Anjlok 1,35% Dipicu Eskalasi Demonstrasi, BEI Ungkap Kondisi Pasar

Grup Salim (IMAS) Akuisisi Nissan Motor Indonesia, Perkuat Segmen Perakitan
Korporasi
33 menit yang lalu

Grup Salim (IMAS) Akuisisi Nissan Motor Indonesia, Perkuat Segmen Perakitan

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025
Kurs
46 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Petrosea (PTRO) Kantongi Fasilitas Kredit hingga Rp2,5 Triliun dari Bank Mandiri
Korporasi
1 jam yang lalu

Petrosea (PTRO) Kantongi Fasilitas Kredit hingga Rp2,5 Triliun dari Bank Mandiri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

5

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

5

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025