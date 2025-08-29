Bisnis Indonesia Premium
Petrosea (PTRO) Kantongi Fasilitas Kredit hingga Rp2,5 Triliun dari Bank Mandiri

PT Petrosea Tbk. (PTRO) mendapat fasilitas kredit Rp2,5 triliun dari Bank Mandiri untuk mendukung belanja modal dan pengembangan bisnis EPC.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:51
Aktivitas alat berat kontraktor pertambangan PT Petrosea Tbk. (PTRO)/petrosea.com
Aktivitas alat berat kontraktor pertambangan PT Petrosea Tbk. (PTRO)/petrosea.com

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk. (PTRO) mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan jumlah maksimum sebesar Rp2,5 triliun dan tenor 8 tahun.

Dikutip dari keterbukaan informasi, perseroan pada 28 Agustus 2025 telah menandatangani Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Berjangka dengan Bank Mandiri selalu kreditur untuk fasilitas-fasilitas berjangka.

"Fasilitas-fasilitas akan dimanfaatkan untuk mendukung belanja modal dan penguatan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha di lini bisnis engineering, procurement and construction (EPC)," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (29/8/2025).

PTRO akan menggunakan pinjaman tersebut untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Fasilitas pinjaman ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha.

Manajemen Petrosea memaparkan bahwa pelaksanaan transaksi ini juga akan memperkuat kinerja dan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau keberlangsungan usaha.

Baca Juga : Petrosea (PTRO) & Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 100% Grup Hafar

Sebelumnya, PTRO telah merogoh kocek Rp399,9 miliar untuk mengakuisisi 51% saham dua entitas Grup Hafar. Melalui anak usahanya, PT Petrosea Engineering Procurement Construction menandatangani Akta Jual Beli Saham dua entitas usaha Grup Hafar pada 15 Agustus 2025. 

Anak usaha PTRO itu mengakuisisi 155.550 saham atau 51% saham PT Hafar Daya Konstruksi senilai Rp239,94 miliar dan 327.930 saham atau 51% saham PT Hafar Daya Samudera senilai Rp159,96 miliar. Dengan demikian, nilai transaksi anak usaha PTRO itu mencapai Rp399,9 miliar.

PT Hafar Daya Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil untuk sektor minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan engineering, procurement, dan instalasi di wilayah Indonesia. 

Sementara itu, PT Hafar Daya Samudera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Petrosea Anto Broto mengatakan akuisisi saham Grup Hafar itu diharapkan dapat memperkuat kedudukan dan pangsa pasar PTRO di sektor migas dan menciptakan sinergi operasional di bidang rekayasa dan konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Petrosea.

"Transaksi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan dan merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha dan diversifikasi ke sektor minyak dan gas bumi," ujar Anto.

Petrosea Tbk. - TradingView

Sebagai informasi, PTRO dalam semester I/2025 membukukan pendapatan sebesar US$351,1 juta atau setara Rp5,69 triliun. Pendapatan ini meningkat 10,40% secara tahunan dari sebesar US$318,02 juta. 

Pendapatan PTRO disumbangkan dari pendapatan konstruksi dan rekayasa sebesar US$159,3 juta, penambangan senilai US$158,5 juta, pendapatan jasa senilai US$15,5 juta, dan lain-lain senilai US$1,3 juta.

Sebaliknya, beban usaha PTRO juga meningkat 8,87% secara tahunan. PTRO membukukan beban pada paruh pertama 2025 sebesar US$301,9 juta, dari sebelumnya US$277,3 juta. 

Dengan begitu, laba bersih PTRO tercatat tergerus menjadi US$1,07 juta atau setara Rp17,4 miliar semester I/2025. Laba bersih ini tergerus 18,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$1,3 juta.

 

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ana Noviani

