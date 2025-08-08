Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cek Harga Emas Antam, Galeri24, UBS di Pegadaian Hari Ini (8/8), Mulai Dari Rp1.011.000

Harga emas di Pegadaian bervariasi hari ini (8/8/2025), mulai Rp1.011.000 untuk Galeri24.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 06:28
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian terpantau bervariasi hari ini, Jumat (8/8/2025). Harga emas di Pegadaian paling murah kini dibanderol mulai dari Rp1.011.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Jumat (8/8/2025), harga emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dijual Rp1.011.000 atau turun Rp3.000 dari harga sebelumnya. Begitu juga dengan harga emas Antam ukuran 0,5 gram yang dibanderol Rp1.058.000 juga turun Rp3.000 dari harga sebelumnya.

Adapun, untuk harga emas UBS yang dijual di Pegadaian dihargai Rp1.054.000 atau naik Rp3.000 untuk ukuran 0,5 gram. 

Baca Juga : Tips Beli Emas Agar Terhindar dari Barang yang Dicurigai Palsu

Untuk harga emas Galeri24 dan Antam berukuran 1 gram di Pegadaian saat ini sebesar Rp1.927.000 dan Rp2.012.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram menjadi Rp1.950.000.

Selanjutnya, emas Galeri24 ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.797.000, emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.870.000, dan emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp3.960.000.

Untuk ukuran 5 gram, Pegadaian menjual emas Galeri24 seharga Rp9.421.000, emas Antam Rp9.823.000, dan emas UBS Rp9.563.000. 

Sementara itu, ukuran 10 gram di Pegadaian dijual seharga Rp18.792.000 untuk emas Galeri24, Rp19.588.000 untuk emas Antam, dan Rp19.023.000 untuk emas UBS. 

Untuk emas cetakan Galeri24 dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp93.652.000 dan Rp97.596.000, sedangkan emas UBS seharga Rp94.731.000. Untuk ukuran 100 gram, emas Galeri24 di level Rp187.211.000, sedangkan emas UBS senilai Rp189.388.000.

Logam mulia ukuran terbesar 1.000 gram dijual Pegadaian seharga Rp1.870.258.000 untuk emas Galeri24 dan Rp1.949.526.000 untuk emas Antam. 

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Galeri 24, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga emas Pegadaian hari ini, Jumat (8/8/2025):

Ukuran Galeri24 Antam UBS
0,5 Rp 1.011.000 Rp 1.058.000 Rp 1.054.000
1 Rp 1.927.000 Rp 2.012.000 Rp 1.950.000
2 Rp 3.797.000 Rp 3.960.000 Rp 3.870.000
3 - Rp 5.914.000 -
5 Rp 9.421.000 Rp 9.823.000 Rp 9.563.000
10 Rp 18.792.000 Rp 19.588.000 Rp 19.023.000
25 Rp 46.863.000 Rp 48.839.000 Rp 47.463.000
50 Rp 93.652.000 Rp 97.596.000 Rp 94.731.000
100 Rp 187.211.000 Rp 195.110.000 Rp 189.388.000
250 Rp 467.795.000 Rp 487.501.000 Rp 473.327.000
500 Rp 935.130.000 Rp 974.784.000 Rp 945.540.000
1000 Rp 1.870.258.000 Rp 1.949.526.000 -
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse
Premium
3 jam yang lalu

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Waspada, Begini Cara Cek Emas Asli atau Tidak 2025

Waspada, Begini Cara Cek Emas Asli atau Tidak 2025

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Menguat, Tersengat Rencana Kebijakan Tarif Impor Chip AS

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Menguat, Tersengat Rencana Kebijakan Tarif Impor Chip AS

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

Tips Beli Emas Agar Terhindar dari Barang yang Dicurigai Palsu

Tips Beli Emas Agar Terhindar dari Barang yang Dicurigai Palsu

Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis (7/8) Turun ke Rp1,94 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis (7/8) Turun ke Rp1,94 Juta per Gram

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

Harga Emas Melemah, Pasar Fokus ke Gubernur The Fed Pilihan Trump

Harga Emas Melemah, Pasar Fokus ke Gubernur The Fed Pilihan Trump

Para Pembeli Emas Antam yang Pesta Cuan Saat Harga Buyback Turun Rabu (6/8)

Para Pembeli Emas Antam yang Pesta Cuan Saat Harga Buyback Turun Rabu (6/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan
Bursa & Saham
57 menit yang lalu

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

Rebalancing MSCI Saham DSSA dan CUAN Masuk Global Standard Index, ADRO Terdepak
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Rebalancing MSCI Saham DSSA dan CUAN Masuk Global Standard Index, ADRO Terdepak

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Cek Harga Emas Antam, Galeri24, UBS di Pegadaian Hari Ini (8/8), Mulai Dari Rp1.011.000
Emas
1 jam yang lalu

Cek Harga Emas Antam, Galeri24, UBS di Pegadaian Hari Ini (8/8), Mulai Dari Rp1.011.000

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

4

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

5

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

4

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

5

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025