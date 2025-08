Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 4 Agustus 2025

Rupiah diprediksi melemah ke Rp16.510-Rp16.560/US$ pada 4 Agustus 2025, dipengaruhi tarif dagang AS dan kontraksi manufaktur Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak melemah pada rentang Rp16.510—Rp16.560 per dolar AS pada Senin (4/8/2025).

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 57 poin atau 0,19% ke Rp16.513 per dolar AS pada Jumat (1/8/2025). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,12% ke 100,09.

Adapun sejumlah mata uang di Asia ditutup bervariasi, seperti mata uang yen Jepang menguat 0,12%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Singapura melemah 0,02%, dolar Taiwan melemah 0,31%, dan won Korea Selatan melemah 0,86%.

Lalu peso Filipina menguat 0,28%, rupee India menguat 0,19%, yuan China turun 0,16%, ringgit Malaysia melemah 0,24%, dan baht Thailand melemah 0,15%.

Pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen datang dari Trump yang pada Kamis malam menandatangani perintah yang menguraikan tarif terhadap sejumlah mitra dagang utama AS.

Tarif itu menyebutkan bea masuk berkisar antara 10% hingga 50%. AS mencapai kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara, termasuk Inggris, Jepang, dan Korea Selatan.

AS terlihat mengusulkan tarif yang tinggi kepada mitra dagang lainnya, termasuk pungutan sebesar 35% terhadap Kanada, efektif mulai 1 Agustus 2025.

Sementara itu, terhadap Meksiko, Trump memperpanjang batas waktu tarif Meksiko saat ini selama 90 hari untuk memberikan lebih banyak waktu bagi negosiasi perdagangan.

Fokus pasar juga ke rilis data ketenagakerjaan utama AS untuk bulan Juli. Selain data Nonfarm Payroll (NFP), pasar juga mengamati rilis PMI Manufaktur ISM dan indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (UoM) final.

Dari dalam negeri, pasar merespons negatif setelah rilis data produktivitas manufaktur kembali menunjukkan kontraksi. Hal ini tercermin dalam laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025 atau di bawah ambang batas 50.

Kontraksi manufaktur yang terjadi dalam 4 bulan terakhir menunjukkan penurunan output produksi dan anjloknya permintaan baru.

Pada saat yang sama, permintaan ekspor baru kembali menurun, sedangkan perusahaan sedang dalam mode retrenchment yang ditandai dengan penurunan karyawan dan pembelian.