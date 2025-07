Catat! 17 Emiten Cum Dividen Hari Ini: Ada YUPI, SRTG hingga GGRM

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 18 emiten menjadwalkan masa cum dividen pada hari ini, Jumat (4/7/2025). Beberapa di antaranya adalah PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), hingga PT Bayan Resources Tbk. (BYAN).

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Adapun YUPI berencana membagikan dividen senilai Rp503,29 miliar kepada para pemegang sahamnya. Ini adalah kali pertama YUPI akan membagikan dividen selepas melantai di Bursa.

Besaran dividen yang akan diterima para pemegang saham YUPI adalah Rp58,90 per lembar. Besaran dividen itu mencerminkan 80% dari laba bersih yang berhasil diakumulasikan YUPI sepanjang 2024 sebesar Rp629,10 miliar.

Nantinya, dividen YUPI akan dibayarkan pada 10 Juli 2025 kepada para pemegang saham.

Sementara itu, Saratoga akan membagikan dividen senilai maksimal Rp200 miliar kepada para pemegang sahamnya. Angka itu setara dengan Rp14,75 per lembar saham.

Adapun sepanjang 2024, Saratoga tercatat membukukan penerimaan dividen dari portofolio investasinya sebesar Rp3,8 triliun. Nantinya, dividen Saratoga akan dibagikan kepada para pemegang saham pada 10 Juli 2025.

PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) juga turut menjadwalkan cum dividen hari ini. Besaran dividen final BYAN sejumlah US$400 juta. Jika mengasumsikan kurs rupiah sebesar Rp16.223 per dolar AS, maka dividen final yang akan dibagikan BYAN sejumlah Rp6,48 triliun.

Masih dengan asumsi kurs rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini, para pemegang saham BYAN nantinya akan mendapatkan dividen senilai Rp194,67 per lembar saham.

Adapun pada Januari 2025, BYAN telah membagikan dividen interim sebesar US$300.000.015 atau setara dengan US$0,009 per lembar saham. Kini, dividen final BYAN akan dibayarkan pada 23 Juli 2025.

Selain itu, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) akan membagikan dividen senilai total Rp962,04 miliar. Angka itu akan setara dengan Rp500 per lembar saham.

Daftar cum dividen emiten pada hari ini:

PT Citra Buana Prasida Tbk. (CBPE) Rp1 per saham PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) Rp50 per saham PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA) Rp150 per saham PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) Rp500 per saham PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. (IDPR) Rp5 per saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) Rp1,79 per saham PT Lion Metal Works Tbk. (LION) Rp5 per saham PT Medela Potentia Tbk. (MDLA) Rp9,8 per saham PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) Rp5 per saham PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) Rp13 per saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) Rp14,75 per saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) Rp41,30 per saham PT Toba Surimi Industries Tbk. (CRAB) Rp2 per saham PT Trust Finance Indonesia Tbk. (TRUS) Rp15 per saham PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA) Rp150 per saham PT Woori Finance Indonesia Tbk. (BPFI) Rp9,89 per saham PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) Rp187,25 per saham

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.