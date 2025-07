4 Emiten Cum Dividen Hari Ini, Nilainya Capai Rp526 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak empat emiten menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Kamis (3/7/2025). Dari total keempat emiten tersebut, total nilai dividen yang bakal dibagikan mencapai Rp526 miliar.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Dari keempat emiten, dividen dengan nilai terbesar akan dibagikan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) yang nilainya mencapai Rp336 miliar. LIFE akan membagikan sekitar Rp160 per lembar saham kepada para pemegang sahamnya.

Adapun, laba bersih yang dibukukan oleh perseroan sepanjang 2024 mencapai Rp351,45 miliar. Akan tetapi, LIFE memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp409,62 miliar yang tidak dibatasi penggunaannya.

Nantinya, LIFE akan membagikan dividennya pada 24 Juli 2025, dengan recording date pada 7 Juli 2025.

Selain LIFE, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) juga menjadwalkan cum dividen pada hari ini. Besaran dividen yang akan dibagikan ASSA mencapai Rp110,73 miliar dengan besaran Rp30 per lembar saham.

Nantinya, recording date dividen ASSA akan jatuh pada 7 Juli 2025 dan akan dibagikan pada 25 Juli 2025.

Total dividen yang akan dibagikan oleh ASSA kepada pemegang saham mencapai Rp50 per saham. Dengan jumlah saham beredar ASSA sebanyak 3,69 miliar lembar, maka nilai dividen yang dibagikan ASSA mencapai Rp184,55 miliar.

Adapun, ASSA telah menebar dividen interim pada tahun lalu sebesar Rp20 per saham atau sebesar Rp73,82 miliar. Alhasil, dividen final yang akan dibagikan ASSA tahun ini mencapai Rp30 per saham atau Rp110,73 miliar.

Selanjutnya, PT Batavia Prosperindo International Tbk. (BPII) akan membagikan dividen final senilai Rp71,16 miliar atau setara dengan Rp7,20 per saham. Sebelumnya, emiten ini telah membagikan dividen interim sebesar Rp44,97 miliar pada September 2024 lalu.

Nantinya, recording date dividen BPII akan jatuh pada 7 Juli 2025 dengan tanggal pembayaran 11 Juli 2025.

Terakhir, PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) turut menjadwalkan cum dividen pada 3 Juli 2025. Dividen yang akan dibagikan HOKI sebesar Rp9,67 miliar atau setara dengan Rp1 per saham.

Nantinya, HOKI akan membayarkan dividen tersebut kepada para pemegang saham selambat-lambatnya pada 25 Juli 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.