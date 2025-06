Rupiah Ditutup Menguat Sentuh Level Rp16.209 per Dolar AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp16.209 pada perdagangan hari ini, Kamis (26/6/2025). Rupiah menguat bersama penguatan sejumlah mata uang lain di Asia.



Mengutip data Bloomberg pukul 15.16 WIB, rupiah ditutup menguat 0,56% ke Rp16.209 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,50% ke 97,18.



Mata uang lainnya di Asia tercatat ditutup menguat. Yen Jepang menguat 0,92%, lalu dolar Singapura naik 0,48%, dolar Taiwan menguat 0,54%, dan won Korea menguat 0,59%.



Kemudian peso Filipina naik 0,19%, rupee India menguat 0,45%, yuan China melemah 0,09%, ringgit Malaysia menguat 0,37%, dan baht Thailand naik 0,50% terhadap dolar AS.



Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menerangkan, pelemahan dolar AS terjadi seiring kuatnya perpecahan yang tengah berlangsung antara Ketua The Fed Jerome Powell dan Presiden AS Donald Trump.



Trump bahkan mengkritik Powell dengan menyebutnya 'buruk' dan mengatakan bahwa ia memiliki sejumlah orang yang tengah dipertimbangkan untuk mengganti posisi Powell.