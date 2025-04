Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah, Saham BBCA, MEDC hingga ADMR Kompak Merah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup di zona merah dengan melemah 0,29% ke level 472,97 pada perdagangan Kamis (24/4/2025). Sejumlah saham seperti BBCA, MEDC, hingga ADMR turun paling dalam pada indeks ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini turun 1,38 poin. Indeks bergerak di kisaran 470,81 hingga 481,14.

Dari 27 konstituen, terdapat 11 saham yang ditutup di zona hijau, empat saham stagnan, dan 12 saham lainnya ditutup di zona merah

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memimpin pelemahan indeks dengan turun 2,87% atau 250 poin ke level Rp8.475. Selanjutnya, saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) turun 1,83% ke level Rp1.075.

Emiten lainnya yang menguat di antaranya ADMR yang turun 1,57% ke level Rp940 per saham, MAPI turun 1,48% ke level Rp1.335 per saham, dan BRPT turun 1,29% ke level Rp765 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang menguat dipimpin oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) yang naik 6,92% atau 120 poin ke level Rp1.855. Disusul PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang naik 5,29% ke level Rp1.195, dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) yang naik 4,35% ke Rp2.400.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada Kamis (24/4/2025) ke level 6.613.

IHSG melemah dengan turun 0,32% pada perdagangan hari ini. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 6.585-6.697.

Tercatat, 327 saham menguat, 274 saham melemah, dan 203 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp11.485 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.