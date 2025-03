Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 21 Maret 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (20/3/2025). Simak gerak nilai tukar rupiah pada hari ini, Jumat (21/3/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan kemarin dengan menguat 0,28% atau 46 poin ke level Rp16.485 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik 0,21% ke posisi 103,64.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,17%, dolar Taiwan menguat 0,09%, won Korea Selatan melemah 0,01%, peso Filipina menguat 0,14%, ringgit Malaysia menguat 0,33%, serta rupee India menguat 0,09%.

Adapun, sejumlah mata yang di Asia lainnya melemah. Dolar Hong Kong melemah 0,01%, dolar Singapura melemah 0,17%, baht Thailand melemah 0,2%, serta yuan China melemah 0,13% per dolar AS.

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif pada hari ini.

“Rupiah berpotensi ditutup melemah di rentang Rp16.470-Rp16.570 per dolar AS,” ujarnya, Kamis (20/3/2025),

Menurutnya, gerak rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen. Dari luar negeri, pasar sedikit lega dengan pengumuman suku bunga acuan The Fedyang tidak ada tindakan drastis dalam menghadapi perang dagang. Kemudian, risiko global meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke Gaza.

Dari dalam negeri, tercatat defisit APBN Rp31,3 triliun atau 0,13% dari produk domestik bruto (PDB). Adapun, defisit APBN tahun ini ditargetkan 2,53% terhadap PDB. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan.