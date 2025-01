IHSG Diproyeksi Bergerak Datar, Cek Rekomendasi Saham ACES, BBCA & BMRI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak flat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (10/1/2025). Meski begitu, saham ACES, BBCA, hingga BMRI direkomendasikan analis hari ini.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menjelaskan IHSG bergerak sideways dalam rentang 7.030-7.130 pada Kamis (9/1/2025). Bersamaan dengan pergerakan tersebut, Stochastic RSI lanjutkan kecenderungan menjauhi overbought area.

"Dengan demikian, IHSG diperkirakan kembali bergerak dalam rentang konsolidasi 7.030-7.130," kata Valdy, Jumat (10/1/2025).

Valdy menuturkan IHSG masih dibayangi oleh risalah FOMC the Fed yang memvalidasi pernyataan Kepala the Fed, Jerome Powell bahwa the Fed tidak perlu tergesa-gesa memangkas suku bunga acuan pada 2025.

Pasalnya, dalam risalah tersebut, the Fed juga mengakui kekhawatiran dampak kebijakan Presiden Donald Trump yang akan memperberat upaya-upaya normalisasi inflasi di AS di 2025.

Sentimen negatif eksternal di atas diimbangi optimisme outlook ekonomi Indonesia di kuartal I/2025 menyusul sejumlah stimulus fiskal di awal tahun 2025.

Sebagai validasi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia naik ke 127,7 di Desember 2024 dari 125,9 di November 2024. Kenaikan ini cukup menarik mengingat di Desember 2024, sentimen pasar masih dibayangi oleh rencana kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Adapun top picks Phintraco Sekuritas untuk perdagangan Jumat (10/1/2025) meliputi ACES, BBCA, BMRI, JSMR, INDF, dan MTEL.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.