Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prospek Saham IDX BUMN20 Mengilap, Potensi Inflow Asing Terbuka Lebar

IDX BUMN20 diprediksi stabil hingga akhir 2025 berkat faktor eksternal dan domestik. Saham BUMN seperti BMRI, BBRI, TLKM, dan BRIS direkomendasikan untuk dibeli.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 14:50
Share
Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta. Bisnis/Abdurachman
Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta. Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • IDX BUMN20 diperkirakan memiliki prospek stabil hingga paruh kedua 2025, didorong oleh faktor eksternal dan domestik yang kondusif.
  • Penguatan indeks saham pelat merah didorong oleh meredanya ketegangan AS-China, relaksasi kebijakan moneter, dan kenaikan harga komoditas.
  • Kiwoom merekomendasikan beli saham BUMN seperti BMRI, BBRI, TLKM, dan BRIS untuk semester II/2025 dengan target harga spesifik.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks saham BUMN pilihan atau IDX BUMN20 diperkirakan memiliki prospek stabil hingga paruh kedua tahun ini karena didorong kombinasi faktor eksternal dan domestik yang kondusif.

Pada perdagangan kemarin, Selasa (12/8/2025), IDX BUMN20 mencuri perhatian dengan ditutup menguat 3,38%. Peningkatan ini ditopang oleh saham bank pelat merah yang memiliki bobot besar terhadap indeks.

Selain itu, kenaikan tersebut juga melampaui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 2,44%. Alhasil, IDX BUMN20 kini terapresiasi 5,19% year to date (YtD) dan berbalik arah dari tren negatif sepanjang tahun lalu.

VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, menyampaikan bahwa penguatan indeks saham pelat merah didorong oleh tiga faktor utama.

Pertama, meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS)-China lewat kesepakatan gencatan tarif yang memberi sentimen positif bagi pasar global.

Kedua, relaksasi kebijakan moneter yang berpotensi menurunkan cost of fund, sehingga mendorong aktivitas ekonomi di dalam negeri. Faktor ketiga adalah kenaikan harga komoditas terutama bahan baku emas.

Baca Juga

“Kami memandang IDX BUMN20 pada semester II/2025 memiliki outlook stabil hingga positif dikarenakan penguatan indeks ini belum didorong oleh emiten perbankan yang memiliki bobot terbesar,” ucap Audi, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, sejumlah faktor bakal menjadi katalis tambahan, seperti kelanjutan relaksasi kebijakan moneter, meredanya tekanan eksternal termasuk tarif AS dan geopolitik, serta ekonomi makro Indonesia yang lebih stabil.

Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah, terjaganya daya beli masyarakat, dan tren positif harga komoditas energi juga dinilai menjadi pendukung utama prospek penguatan IDX BUMN 20 pada sisa tahun ini.

“Dengan proyeksi tersebut, kami berpandangan bahwa potensi kembali terjadinya inflow dapat berlangsung hingga akhir 2025,” tutur Audi.

Kiwoom merekomendasikan beli saham BUMN untuk semester II/2025, meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan target harga Rp6.300 dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) di level Rp4.630.

Rekomendasi serupa juga disematkan kepada saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan target harga Rp3.240 per saham, serta saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) memiliki target Rp3.460. 

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
31 menit yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium
31 menit yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

Jakarta Composite Index (IHSG) Outperforms Most Peers in Asia-Pacific

Jakarta Composite Index (IHSG) Outperforms Most Peers in Asia-Pacific

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prospek Saham IDX BUMN20 Mengilap, Potensi Inflow Asing Terbuka Lebar
Rekomendasi
10 menit yang lalu

Prospek Saham IDX BUMN20 Mengilap, Potensi Inflow Asing Terbuka Lebar

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas
Emas
41 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Masuk Pantauan Bursa, Saham Grup Lippo Multipolar (MLPT) Lanjut Terbang 19,99%
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Masuk Pantauan Bursa, Saham Grup Lippo Multipolar (MLPT) Lanjut Terbang 19,99%

Target Harga Saham BCA (BBCA) Terbaru saat Arus Dana Asing Mulai Mengalir
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Target Harga Saham BCA (BBCA) Terbaru saat Arus Dana Asing Mulai Mengalir

Grup Sinar Mas (SMMA) Terbitkan Obligasi Rp300 Miliar, Kupon Tembus 8,5%
Korporasi
1 jam yang lalu

Grup Sinar Mas (SMMA) Terbitkan Obligasi Rp300 Miliar, Kupon Tembus 8,5%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

4

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

5

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Menko Pangan Intruksikan Bulog Percepat Distribusi Beras Lewat Program SPHP
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

4

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

5

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya