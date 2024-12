Perjalanan Panjang Bitcoin Tembus Harga US$100.000

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga Bitcoin menembus angka US$100.000 untuk pertama kalinya pada perdagangan Kamis (5/12/2024), karena terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS memicu taruhan bahwa pemerintahannya akan menciptakan lingkungan regulasi yang bersahabat untuk mata uang kripto.

Mengutip Reuters, mata uang kripto terbesar dan paling terkenal di dunia ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari level terendah tahun ini di US$38.505 dan naik lebih dari 50% sejak kemenangan telak Trump dalam pemilihan umum pada awal November 2024.

"Bitcoin yang melampaui US$100.000 lebih dari sekadar tonggak sejarah; ini adalah bukti perubahan arus dalam keuangan, teknologi, dan geopolitik. Angka yang sebelumnya dianggap sebagai fantasi, kini menjadi kenyataan," kata analis kripto independen yang berbasis di Hong Kong, Justin D'Anethan.

Lebih dari 16 tahun setelah penciptaannya, bitcoin tampak berada di ambang penerimaan arus utama, meskipun ada penentang dan sejarah kontroversi.

"Kita menyaksikan pergeseran paradigma. Setelah empat tahun mengalami purgatorium politik, bitcoin dan seluruh ekosistem aset digital berada di ambang memasuki arus utama keuangan," kata Mike Novogratz, pendiri dan CEO perusahaan kripto AS Galaxy Digital.

Dia melanjutkan, momentum ini didorong oleh adopsi institusional, kemajuan dalam tokenisasi dan pembayaran, dan jalur regulasi yang lebih jelas.

Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam perjalanan bitcoin menuju US$100.000 dan seterusnya:

2008

Satoshi Nakamoto, nama samaran yang digunakan oleh pengembang mata uang kripto tersebut, memperkenalkan konsep bitcoin.





2010

Transaksi ritel pertama terjadi saat pengguna membayar 10.000 bitcoin untuk dua pizza Papa John.

2013

Seiring dengan meningkatnya popularitas bitcoin, Cameron dan Tyler Winklevoss, salah satu pendiri bursa kripto Gemini, mengajukan aplikasi pertama mereka ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk membuat ETF bitcoin spot.

Grayscale Investments meluncurkan Bitcoin Investment Trust, sebuah trust bitcoin swasta terbuka.





2016

Winklevoss bersaudara menyesuaikan aplikasi mereka beberapa kali, seperti bursa tempat produk tersebut akan diperdagangkan. Mereka juga mengajukan amandemen yang menunjuk State Street sebagai administrator. Grayscale mengajukan permohonan kepada SEC untuk mengubah trust bitcoinnya menjadi ETF bitcoin spot.





2017

SEC menolak aplikasi Winklevoss dengan alasan pasar bitcoin belum cukup matang. Grayscale menarik upaya pertamanya untuk mengubah trust-nya menjadi ETF, dengan alasan lingkungan regulasi belum cukup berkembang.





2018

SEC menolak pengajuan kedua Winklevoss bersaudara untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot, dengan alasan bursa mata uang kripto tidak memiliki kontrol yang diperlukan untuk mencegah manipulasi.

2020

Grayscale mengubah kepercayaannya menjadi entitas pelaporan SEC, dan sahamnya mulai diperdagangkan di bursa saham, untuk saham yang diperdagangkan secara over the counter. Meskipun bukan ETF, ini adalah dana bitcoin pertama yang diperdagangkan secara publik di AS.





2021

ETF bitcoin spot pertama diluncurkan di Kanada. Gary Gensler menggantikan Jay Clayton sebagai ketua SEC pada bulan April.

Pada bulan Oktober, SEC menyetujui ProShares Bitcoin Trust yang terdaftar di Chicago Mercantile Exchange, dengan catatan bahwa CME memiliki mekanisme yang memuaskan untuk mengawasi penyalahgunaan di pasar berjangka. Ini adalah ETF bitcoin berbasis berjangka pertama yang terdaftar di AS, yang mengakumulasi aset senilai US$1 miliar dalam beberapa hari pertama perdagangannya - lebih cepat daripada ETF lainnya.

Pada bulan Oktober, Grayscale kembali mengajukan permohonan kepada SEC untuk mengubah dana perwaliannya menjadi ETF bitcoin spot.





2022

SEC menolak beberapa permohonan dari calon penerbit ETF bitcoin spot, termasuk SkyBridge, Fidelity, dan Bitwise. SEC juga menolak permohonan Grayscale, yang mendorong perusahaan tersebut untuk menuntut lembaga tersebut.

Di tengah jatuhnya harga kripto, beberapa perusahaan kripto mengajukan kebangkrutan, termasuk Three Arrows Capital, Celsius Network, dan FTX, yang pendirinya Sam Bankman-Fried juga didakwa melakukan penipuan.

2023

Mei: ARK Investments milik Cathie Woods dan CBOE Global Markets mendaftarkan pengajuan ETF bitcoin spot, yang memberi SEC waktu maksimal 240 hari untuk menyetujui atau menolak aplikasi tersebut

Juni: BlackRock melakukan pengajuan aplikasi ETF bitcoin spot kepada SEC, yang meningkatkan harapan industri bahwa lembaga tersebut dapat menyetujui produk tersebut dan mendorong harga bitcoin ke titik tertinggi dalam satu tahun.

Serangkaian penerbit dan bursa lainnya, termasuk Fidelity dan Invesco, mengajukan aplikasi ETF bitcoin pada minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya.

Agustus: Pengadilan banding federal di Washington D.C. memutuskan mendukung Grayscale, dengan mengatakan SEC tidak membenarkan penolakan proposalnya. ETF bitcoin spot pertama di Eropa mulai diperdagangkan di bursa saham Euronext Amsterdam.

Oktober: SEC memilih untuk tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam kasus Grayscale dan diharuskan untuk memeriksa ulang permohonan tersebut.





2024

10 Januari: SEC menyetujui 11 proposal dari penerbit termasuk BlackRock, Fidelity, dan VanEck, antara lain, untuk meluncurkan ETF bitcoin spot.

Februari: Arus masuk bersih ke 10 ETF terbesar mencapai US$4 miliar pada bulan pertama, menurut data LSEG.

Maret: Bitcoin mencapai US$70.000 untuk pertama kalinya dan mencapai rekor tertinggi, setelah nilainya berlipat ganda dalam lima bulan.

Juni: Trump menyatakan dirinya sebagai pendukung mata uang kripto dan mengecam upaya Demokrat untuk mengatur sektor tersebut selama penggalangan dana di San Francisco.

Juli: Trump menyampaikan dalam sebuah konferensi bitcoin bahwa, jika terpilih, ia akan menciptakan cadangan bitcoin nasional yang strategis dan akan memastikan Amerika Serikat menjadi "ibu kota kripto di planet ini."

Oktober: SEC memberikan "persetujuan yang dipercepat" kepada bursa saham AS untuk mendaftarkan dan memperdagangkan opsi yang terkait dengan 11 ETF bitcoin spot.

6 November: Trump dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden, yang memicu reli besar dalam berbagai aset, dengan bitcoin menjadi yang paling unggul.

12 November: Total kapitalisasi pasar kripto mencapai US$3 triliun. Arus masuk bersih ETF tahun ini mencapai US$25,8 miliar, menurut data LSEG.

21 November: Bitcoin mendekati US$100.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah, didorong oleh gelombang pembelian dari investor yang mengantisipasi Trump akan menghapus banyak regulasi seputar investasi kripto.

5 Desember: Bitcoin melambung melewati US$100.000 untuk pertama kalinya, sehingga keuntungannya untuk tahun ini mencapai lebih dari 140%.