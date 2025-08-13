Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Harga buyback emas Antam 24 karat turun Rp7.000 jadi Rp1.763.000/gram pada 13 Agustus 2025. Berlaku di seluruh butik emas Antam di Indonesia.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 10:55
Share
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga buyback emas Antam 24 karat turun Rp7.000 menjadi Rp1.763.000 per gram pada Rabu, 13 Agustus 2025.
  • Emas yang dapat dijual kembali ke Antam dikenakan PPh 22 untuk transaksi di atas Rp10 juta.
  • Harga buyback berlaku di seluruh jaringan butik emas Antam di Indonesia dan mengikuti pergerakan harga emas dunia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Laman Logam Mulia Antam menetapkan harga buyback emas batangan 24 karat di level Rp1.763.000 per gram pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

Angka buyback emas Antam ini turun Rp7.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback merupakan nilai yang ditawarkan Antam kepada konsumen yang menjual kembali emas batangan mereka.

Buyback emas Antam merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan kepada Antam sebagai penerbit.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi. 

Harga buyback sendiri berlaku di seluruh jaringan butik emas Antam di Indonesia.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Baca Juga

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Berat (gram) Taksiran Buyback PPH 22 Meterai  Perkiraan Hasil Penjualan Total
0,5 Rp881.500 - - Rp881.500
1 Rp1.763.000 - - Rp1.763.000
2 Rp3.526.000 - - Rp3.526.000
5 Rp8.815.000 - Rp10.000 Rp8.805.000
10 Rp17.630.000 Rp264.000 Rp10.000 Rp17.356.000
50 Rp88.150.000 Rp1.322.000 Rp10.000 Rp86.818.000
100 Rp176.300.000 Rp2.645.000 Rp10.000 Rp173.645.000
500 Rp881.500.000 Rp13.223.000 Rp10.000 Rp868.267.000
1000 Rp1.763.000.000 Rp26.445.000 Rp10.000 Rp1.736.545.000

Sumber: Logam Mulia, Diolah.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu
Premium
54 menit yang lalu

Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

Gold ETF to Debut as New Investment Instrument by Year-End

Gold ETF to Debut as New Investment Instrument by Year-End

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025
Kurs
7 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

OPINI: Stablecoins: Mata Uang Masa Depan?
Kurs
13 menit yang lalu

OPINI: Stablecoins: Mata Uang Masa Depan?

BBCA Topang Aliran Dana Asing yang Menguap dari Emiten Grup Djarum
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BBCA Topang Aliran Dana Asing yang Menguap dari Emiten Grup Djarum

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025
Emas
1 jam yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Abraham Samad Diperiksa Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025