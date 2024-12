RUPSLB MD Entertainment (FILM) Setujui Aksi Rights Issue & Rombak Jajaran Pengurus

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MD Entertainment Tbk. (FILM) pada 2 Desember 2024, menyetujui rencana rights issue dan perombakan jajaran direksi dan komisaris perseoan.

Corporate Secretary FILM Fadel Ramadhia mengatakan RUPSLB MD Entertainment menyetujui rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD/rights issue) dan perubahan susunan pengurus perseroan.

"RUPSLB menyetujui rencana perseroan untuk melakukan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT I) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 989.778.796 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham atau sebesar 10% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan," kata manajemen FILM dalam informasi yang diberikan, Selasa (3/12/2024).

Manajemen FILM menyatakan bahwa penambahan modal tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan.

Selain itu, FILM berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari penambahan modal (setelah dikurangi biaya emisi) antara lain untuk kebutuhan likuiditas umum, belanja modal, modal kerja dan untuk pengembangan usaha perseroan, anak perusahaan dan entitas asosiasinya.

Kemudian, RUPSLB juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan dengan mengangkat Komisaris dan Direktur baru, yaitu Dian Adhitama sebagai Komisaris Independen, Theodore Yoon Soung Kim sebagai Direktur dan Bhavin Patel sebagai Direktur.

Direktur Utama MD Entertainment Manoj Punjabi mengatakan bahwa dengan berkembangnya bisnis MD Entertainment, perseroan mengangkat Direktur dan Komisaris baru dengan beragam latar belakang pengalaman seperti di industri entertainment, media dan teknologi, transformasi bisnis dan pasar modal.

"Dengan komposisi yang semakin kuat ini diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih luas dan inovatif dalam pengambilan keputusan strategis perseroan," ujarnya.

Berikut ini profil singkat susunan pengurus baru FILM, di antaranya:

Dian Adhitama

Dia memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri pasar modal, di beberapa emiten serta regulator. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT MDTV Media Technologies Tbk. Saat ini Dian Adhitama menjabat sebagai Presiden Direktur PT Coris Oratoria. Dian memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia serta Master of Science in International Business dari University of Manchester.

Theodore Yoon Soung Kim

Dia merupakan Warga Negara Amerika Serikat (AS), mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam industri entertainment, media dan teknologi dan saat ini menjabat sebagai konsultan Skydance Media, AS. Ted Kim mendapatkan gelar Juris Doctor dari University of Arizona College dan Bachelor of Arts dari University of California, Berkeley, AS.

Bhavin Patel

Dia merupakan Warga Negara Inggris, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam transformasi bisnis serta peluasan bisnis. Sebelumnya pernah menjabat dibeberapa perusahaan multinasional seperti CT Corp Digital, Kanmo Retail Group, L'oreal dan Tesco. Bhavin mendapat gelar Bachelor of Business in Marketing and Mathematics dari Universitas of Hertfordshire.

Adapun dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi FILM menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Shania Manoj Punjabi

Komisaris: Sanjeva Advani

Komisaris Independen: Dian Adhitama

Direksi

Direktur Utama: Manoj Dhamoo Punjabi

Direktur: Priyadarshi Anand

Direktur: Sajan Lachmandas Mulani

Direktur: Theodore Yoon Soung Kim

Direktur: Bhavin Patel