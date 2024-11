Israel-Hizbullah Kembali Panas, Harga Minyak Dunia Merangkak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia terpantau naik setelah Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan gencatan senjata mereka. Pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh pertemuan OPEC+ terkait perpanjangan pemangkasan produksi yang ditunda.

Dilansir dari Reuters pada Jumat (29/11/2024), harga minyak jenis Brent naik 0,5% atau 34 sen menjadi US$73,17 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 0,2% atau 16 sen, menjadi US$68,88. Perdagangan terpantau sepi karena libur Thanksgiving AS.

Militer Israel mengatakan gencatan senjata dilanggar setelah apa yang disebutnya sebagai tersangka, beberapa di antaranya menggunakan kendaraan, tiba di beberapa daerah di zona selatan.

Kesepakatan tersebut, yang mulai berlaku pada hari Rabu, dimaksudkan untuk memungkinkan orang-orang di kedua negara untuk mulai kembali ke rumah mereka di daerah perbatasan yang hancur akibat pertempuran selama 14 bulan.

Timur Tengah adalah salah satu wilayah penghasil minyak utama dunia, dan meskipun konflik yang sedang berlangsung sejauh ini belum memengaruhi pasokan, hal itu tercermin dalam premi risiko bagi para pedagang.

Sementara itu, OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, menunda pertemuan kebijakan berikutnya hingga 5 Desember dari 1 Desember untuk menghindari konflik dengan acara lain.

Turut mendukung harga minyak adalah adanya diskusi mengenai penundaan lain untuk peningkatan produksi minyak OPEC+ yang dijadwalkan pada bulan Januari.

"Sangat tidak mungkin mereka akan mengumumkan peningkatan produksi pada pertemuan ini," kata Rory Johnston, analis di Commodity Context.

OPEC+ memproduksi sekitar setengah dari total minyak dunia tetapi telah mempertahankan pemotongan produksi untuk mendukung harga. Mereka berharap untuk mengakhiri pemotongan tersebut, tetapi permintaan global yang lemah telah memaksanya untuk menunda dimulainya peningkatan bertahap.

Penundaan lebih lanjut sebagian besar telah diperhitungkan dalam harga minyak, kata Suvro Sarkar di DBS Bank. "Satu-satunya pertanyaan adalah apakah itu penundaan satu bulan, atau tiga bulan, atau bahkan lebih lama."

Sementara itu, Badan Informasi Energi AS mengatakan, stok bensin AS naik 3,3 juta barel dalam minggu yang berakhir 22 November, berbanding terbalik dengan ekspektasi penarikan kecil dalam stok bahan bakar menjelang perjalanan liburan.

Melambatnya pertumbuhan permintaan bahan bakar di konsumen utama China dan AS telah membebani harga minyak tahun ini.