Profil Victor Setiawan Taslim, Komisaris Baru MAP Boga Adiperkasa (MAPB)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengelola Starbuck Indonesia PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB) mengangkat Victor Setiawan Taslim sebagai Komisaris Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Berdasarkan informasi di laman resmi perusahaan, Victor Setiawan merupakan warga negara Indonesia berusia 31 tahun yang saat ini berdomisili di Singapura. Sebelum diangkat komisaris, dia merupakan Wakil Presiden di General Atlantic sejak 2019.

Victor Setiawan juga pernah bekerja sebagai Profesional Investasi di Crescent Capital Partners (Sydney, Australia) mulai 2018 hingga 2019 dan Konsultan di Bain & Company (Indonesia, Singapura, Malaysia) sejak 2015 sampai dengan 2018.

“Victor Setiawan Taslim menyelesaikan pendidikannya di University of New South Wales, Australia pada tahun 2014, dan memperoleh gelar Bachelor of Commerce dengan predikat Distinction,” tulis keterangan resmi MAPB dikutip Jumat (4/10/2024).

MAPB menggelar RUPSLB di Jakarta pada 1 Oktober 2024. Satu-satunya agenda rapat adalah perubahan susunan anggota dewan komisaris perseroan, menyusul mundurnya Alok Chandra Misra dari jabatannya sebagai Komisaris Independen.

Rapat yang dihadiri oleh pemegang saham dengan keterwakilan 2,19 miliar saham atau setara 92,05% ini secara penuh menyetujui pengunduran diri Alok Chandra dan menetapkan Victor Setiawan sebagai Komisaris baru perseroan.

“Mengangkat Victor Setiawan Taslim selaku Komisaris Independen perseroan, yang berlaku sejak tanggal ditutupnya rapat ini,” tulis keterangan Direksi MAPB dalam keterbukaan informasi.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Sekretaris Perusahaan MAP Boga Adiperkasa, Liryawati, menyampaikan bahwa Alok Chandra mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Independen perusahaan terhitung efektif mulai 8 Juli 2024.

Keputusan itu menambah daftar petinggi MAPB yang mundur dari susunan pengurus. Sebelumnya, Anthony Cottan memutuskan mundur dari kursi Direktur Utama MAPB pada 27 Februari 2024 yang kemudian digantikan oleh Anthony Valentine McEvoy.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.