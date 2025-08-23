Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga emas Antam 23 Agustus 2025 naik, 1 gram Rp1.933.000, setelah pajak Rp1.937.833. Emas 0,5 gram Rp1.016.500, 2 gram Rp3.806.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan produksi Aneka Tambang (Antam) hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 di galeri Logam Mulia tercatat mengalami kenaikan.

Berdasarkan informasi resmi Antam yang diperbarui pukul 08.30 WIB, harga dasar emas ukuran 1 gram dibanderol Rp1.933.000. Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga menjadi Rp1.937.833 per gram.

Untuk ukuran lebih kecil, emas 0,5 gram dipasarkan Rp1.016.500, dengan harga setelah pajak mencapai Rp1.019.041. Sementara itu, emas ukuran 2 gram dipatok Rp3.806.000 dan Rp3.815.515 setelah pajak.

Harga emas ukuran menengah, seperti 5 gram dan 10 gram, masing-masing dipatok Rp9.440.000 dan Rp18.825.000, dengan harga setelah pajak menjadi Rp9.463.600 dan Rp18.872.063.

Adapun untuk ukuran besar, emas 100 gram dibanderol Rp187.512.000 dengan harga setelah pajak Rp187.980.780. Sedangkan emas 1.000 gram atau 1 kilogram dipasarkan Rp1.873.600.000, dan naik menjadi Rp1.878.284.000 setelah dikenakan PPh.

Harga Emas Antam Hari Ini, 23 Agustus 2025 di Gerai Resmi:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%) 0.5 gr Rp1.016.500 Rp1.019.041 1 gr Rp1.933.000 Rp1.937.833 2 gr Rp3.806.000 Rp3.815.515 3 gr Rp5.684.000 Rp5.698.210 5 gr Rp9.440.000 Rp9.463.600 10 gr Rp18.825.000 Rp18.872.063 25 gr Rp46.937.000 Rp47.054.343 50 gr Rp93.795.000 Rp94.029.488 100 gr Rp187.512.000 Rp187.980.780 250 gr Rp468.515.000 Rp469.686.288 500 gr Rp936.820.000 Rp939.162.050 1000 gr Rp1.873.600,000 Rp1.878.284.000 Sumber: Logam Mulia Antam, Diakses pukul 08.30 WIB

