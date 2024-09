Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 10 September 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound pada perdagangan hari ini, Selasa (10/9/2024), setelah parkir di zona merah kemarin. Saham ADRO, AMMN, hingga BREN direkomendasikan analis hari ini.

Tim analis MNC Sekuritas menyatakan IHSG terkoreksi 0,25% ke level 7.702 pada penutupan perdagangan kemarin, Senin (9/9/2024), disertai dengan munculnya volume penjualan. Skenario terbaiknya, apabila masih mampu bergerak di atas 7.547 maka IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya menguji 7.800-7.824 untuk membentuk wave (v) dari wave [i].

"Namun, apabila IHSG terkoreksi ke bawah 7.547 maka IHSG akan terkoreksi ke rentang 7.404-7.499.," kata Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset harian.

Adapun, pada perdagangan hari ini, MNC sekuritas menyebut level support IHSG akan berada di kisaran 7.547, 7.560, sedangkan level resistansi berada pada rentang 7.754, 7.809.

Saham-saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas pada perdagangan hari ini adalah buy on weakness ADRO, AMMN, PGEO dan sell on strength SMDR.

Sementara itu, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani menyebut apabila level 7.600 dapat bertahan sebagai area support maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan penguatan hingga level 7.900 - 8.000.

Dimas merinci ada 3 sentimen yang memengaruhi IHSG pekan lalu, yakni inflasi tahunan Indonesia Agustus, PMI Manufaktur AS Agustus dań Non-Farm Payrolls Agustus.

Terkait inflasi tahunan Indonesia pada Agustus, pada Senin lalu BPS merilis data inflasi tahunan Indonesia untuk Agustus 2024 yang mencatatkan inflasi tahunan sebesar 2,12% atau lebih rendah dari bulan sebelumnya (2,13%).

"Jika kita melihat tren inflasi tahunan sejak Maret tahun ini, trennya mengalami penurunan. Hal ini memberikan gambaran terhadap daya beli masyarakat yang mengalami penurunan dalam periode tersebut. Namun demikian, capaian tersebut memang sesuai dengan target inflasi tahunan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di 2024 yakni 2,5% plus minus 1," kata Dimas dalam riset.

Berbicara tentang potensi market pada 9-13 September 2024, Dimas mengimbau para trader memantau 3 sentimen, yakni aliran dana asing ke IHSG, Inflasi Tahunan AS Agustus dan PPI bulanan AS (Agustus) dan PPI bulanan AS (Agustus).

Berikut rekomendasi saham pilihan IPOT sekuritas pekan Ini:

Buy on Breakout BBNI (Support 5.550, Resist 6.000).

Emiten ini breakout resistance disertai dengan lonjakan volume, dow theory dimana volume mengonfirmasi trend/harga sahamnya. Aliran dana asing yang masuk ke BBNI selama sepekan kemarin juga berpotensi untuk membuat BBNI melanjutkan penguatannya.

Buy PANI (Support 7.300, Resist 8.200)

Sentimen penurunan suku bunga yang mulai akan dilakukan The Fed di 18 September nanti dan memberikan sentimen positif bagi sektor properti. PANI mempertahankan uptrend sejak breakout resistance 6.300 dengan support terdekat berada di level 7.300 - 7.400.

Buy on Pullback BREN (Support 10.300, Resist 11.300)

Aliran dana asing yang masuk di luar dari pada saham big banks, dimana investor asing mencatatkan inflow sebesar Rp247 miliar di saham BREN. Emiten ini konsisten membentuk higher high dan higher low dan berhasil mempertahankan level 10.700 sebagai area support yang merupakan support historikal dan fibonacci.