Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 2 September 2024

08:51 WIB

Mirae Asset Sekuritas Revisi Proyeksi Rupiah

Dalam riset yang dipublikasikan Senin (2/9/2024), Mirae Asset Sekuritas Indonesia merevisi perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS untuk akhir tahun ini menjadi Rp15.415 dari sebelumnya Rp15.825 per dolar AS.

Selain itu, proyeksi kurs untuk tahun depan juga lebih optimistis dengan estimasi rupiah dapat menguat ke posisi Rp15.015 per dolar AS dari proyeksi sebelumnya Rp15.650 per dolar AS.

"Kami memperkirakan rupiah akan terus menguat dalam jangka panjang, terutama karena pengaruh signifikan arah suku bunga kebijakan AS," tulis analis Mirae Asset Sekuritas Rully A. Wisnubroto.

Namun, mengingat rupiah telah terapresiasi tajam, dia menilai ada potensi koreksi dalam jangka menengah.