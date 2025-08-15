Bisnis Indonesia Premium
Akuisisi Grup Hafar, Emiten Afiliasi Prajogo Pangestu (PTRO) Rogoh Kocek Nyaris Rp400 Miliar

PT Petrosea Tbk. (PTRO) akuisisi 51% saham Grup Hafar senilai Rp399,9 miliar untuk memperkuat posisi di sektor migas dan diversifikasi usaha.
Ana Noviani
Ana Noviani
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:38
Jajaran Direksi PT Petrosea Tbk. (PTRO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan yang digelar di Jakarta pada Senin (21/4/2025). Istimewa
Jajaran Direksi PT Petrosea Tbk. (PTRO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan yang digelar di Jakarta pada Senin (21/4/2025). Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), PT Petrosea Tbk. (PTRO) merogoh kocek Rp399,9 miliar untuk mengakuisisi 51% saham dua entitas Grup Hafar.

Sekretaris Perusahaan Petrosea Anto Broto menyampaikan perusahaan melalui anak usahanya PT Petrosea Engineering Procurement Construction menandatangani Akta Jual Beli Saham dua entitas usaha Grup Hafar pada 15 Agustus 2025.

Anak usaha PTRO itu mengakuisisi 155.550 saham atau 51% saham PT Hafar Daya Konstruksi senilai Rp239,94 miliar dan 327.930 saham atau 51% saham PT Hafar Daya Samudera senilai Rp159,96 miliar. Dengan demikian, nilai transaksi anak usaha PTRO itu mencapai Rp399,9 miliar.

Sebagai informasi, PT Hafar Daya Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil untuk sektor minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan engineering, procurement, dan instalasi di wilayah Indonesia. Sementara itu, PT Hafar Daya Samudera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut di Indonesia.

"Transaksi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan dan merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha dan diversifikasi ke sektor minyak dan gas bumi," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, lanjut Anto, akuisisi saham Grup Hafar itu diharapkan dapat memperkuat kedudukan dan pangsa pasar PTRO di sektor migas dan menciptakan sinergi operasional di bidang rekayasa dan konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Petrosea.

Michael, Presiden Direktur Petrosea, mengatakan perseroan terus memperkuat kapabilitas di bidang Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) offshore secara terintegrasi dengan mengadopsi kemajuan teknologi dan pengoptimalan kompetensi teknis multidisiplin yang mencakup seluruh value chain dari hulu ke hilir guna mendukung potensi industri migas serta hilirisasi minerba dan migas nasional.

“Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi optimal, baik dalam pelaksanaan proyek-proyek lapangan migas yang sudah berjalan maupun pengembangan cadangan lepas pantai di masa yang akan datang,” paparnya.

Bersamaan dengan Petrosea, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), yang terafiliasi dengan pengusaha nasional Happy Hapsoro, juga mengumumkan aksi akuisisi 49% saham PT Hafar Daya Konstruksi dan PT Hafar Daya Samudera. Dengan demikian, RAJA dan PTRO akan berkongsi sebagai pemegang saham Grup Hafar.

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

