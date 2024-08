IHSG Ditutup Menguat ke 7.658: Dipompa Transaksi Crossing Jumbo BYAN, MFIN & BMRI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (28/8/2024).

Rebound indeks komposit kali ini dipompa sejumlah transaksi tutup sendiri atau crossing saham jumbo seperti PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) milik taipan batu bara Low Tuck Kwong, PT Mandala Multifinace Tbk. (MFIN) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 61 poin atau 0,8% menuju level 7.658,88. Sepanjang hari ini, indeks komposit bergerak di rentang 7.581,01 dan sempat menyentuh 7.672,29.

IHSG mencatatkan transaksi jumbo tembus di level Rp115.875 triliun, yang melibatkan 25.946 miliar lembar saham.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar indeks komposit telah tembus Rp13.078,82 triliun. Tercatat, 311 saham berada di zona hijau, 280 saham berada di zona merah, dan 198 lainnya stabil dari perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data D’Origin, pada perdagangan sesi I terdapat transaksi crossing saham BYAN dengan nilai Rp100,85 triliun. Transaksi terjadi di harga Rp13.888 per saham atau jauh di bawah harga pasar reguler yaitu Rp17.000 per saham.

Saham BYAN sampai penutupan perdangan berada di level Rp17.225 per lembar atau naik 3,45%. Secara year to date, saham BYAN turun 13,66% dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp574,14 triliun.

Selain saham BYAN, terdapat transaksi crossing saham PT Mandala Multifinace Tbk. (MFIN) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Nilai transaksi pada saham MFIN mencapai Rp1,63 triliun, sementara transaksi pada saham BMRI tercatat senilai Rp376,69 miliar diharga Rp6.963 per lembar.

Saham MFIN ditransaksikan pada harga Rp3.297 per saham atau di bawah harga reguler di level Rp2.960. Adapun MFIN yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp7,84 triliun tersebut bergerak di rentang Rp2.960 hingga Rp2.970 per saham pada perdagangan hari ini.

Kemudian saham BMRI ditransaksikan di harga Rp6.963 per saham. Transaksi BMRI tersebut berada di bawah harga reguler hari ini di posisi Rp7.050 per saham. Sepanjang perdagangan sesi I hari ini saham BMRI bergerak pada rentang harga Rp7.000 hingga Rp7.075 per saham, kapitalisasi pasar BMRI tercatat sebesar 658,00 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.