Investor Berburu Saham GOTO di Fase Bullish, Cek Analisa Teknikal

Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mulai menguat dalam dua hari terakhir sehingga menguat 10%.

Saham GOTO ditutup menguat 7,84% ke posisi Rp55 pada perdagangan hari ini, Selasa (23/7/2024). Investor terpantau melakukan transaksi sebanyak 36.244 kali dengan jumlah saham beredar mencapai 12,62 miliar.

Pada hari ini saham GOTO sempat mencapai level tertingginya di Rp58 sebelum akhirnya melandai. Kendati demikan, nilai transaksi saham GOTO hari ini diperkirakan mencapai Rp693,63 miliar. Sebagai informasi, nilai transaksi saham GOTO hari ini berada di posisi kedua tertinggi setelah saham BBRI yang mencapai Rp826 miliar.

Adapun pada perdagangan hari sebelumnya, saham GOTO ditransaksikan mencapai 8.731 kali dengan volume perdagangan sebanyak 1,83 miliar. Berdasarkan data RTI, nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai Rp93,32 miliar.

Masuknya GOTO ke dalam fase bullish memicu BlackRock untuk masuk dalam gelanggang perburuan, Berdasarkan data Bloomberg Selasa (23/7/2024), BlackRock baru saja memborong 69,51 juta lembar saham GOTO pada awal pekan ini. Setelah transaksi, jumlah yang mereka pegang bertambah menjadi 26,09 miliar lembar.

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan penyebab saham GOTO melonjak dua digit hari ini disebabkan spekulasi pasar terhadap rilis kinerja kuartal II/2024 yang rencananya pada 30 Juli 2024.

"Secara teknikal, memang kami memperhatikan beberapa kali spike volume transaksi di GOTO, seperti pada tanggal 10 dan 17 Juli, sebelum pada hari ini Selasa [23/7] berhasil melewati resistance level Rp52 per saham," ujarnya

Alhasil, Kiwoom Sekuritas Indonesia merekomendasikan trading buy untuk saham GOTO. Berdasarkan analisa teknikal, saham GOTO masih berpeluang menuju target level Rp70 hingga Rp73 per saham dengan indikator MACD menunjukkan penguatan tren dan menuju area positif.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menambahkan secara teknikal pergerakan saham GOTO kemarin, Senin (22/7) pada indikator stochasticnya sudah membentuk goldencross.

"Dalam artian akan adanya tanda penguatan dari saham GOTO, meskipun MACD masih berada di area negatif," jelasnya.

MNC Sekuritas juga menyematkan rekomendasi trading buy untuk saham GOTO dengan level support Rp54 per saham dan resisten Rp58 per saham. Sementara itu, untuk target harga berada di rentang Rp60 hingga Rp62 per saham.

Head of Investor Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan kenaikan saham GOTO yang cukup tinggi pada hari ini lebih karena alasan teknikal rebound.

"Karena memang indeksnya naik cukup tinggi dan saham GOTO salah satu yang terjun bebas dan belum ada perbaikan. Jadi memang lebih ke alasan teknikal rebound," ujarnya dalam Stockversation Mirae Asset Sekuritas, Selasa (23/7/2024).

Lewat riset yang dipublikasikan akhir pekan lalu, Mirae mempertahankan peringkat netral untuk sektor saham teknologi. Kendati demikian, mereka memiliki rekomendasi beli untuk saham GoTo Gojek Tokopedia.

Adapun, saham GOTO mendapatkan rekomendasi beli dengan target harga Rp80.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.