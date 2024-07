Waspada IHSG Berbalik Arah Hari Ini Jumat (5/7), Intip Rekomendasi Saham ASII hingga HRTA Cs

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) masih berpeluang menguat pada sesi Jumat (5/7/2024) meski perlu diwaspadai adanya pembalikan arah.

Dilansir dari riset harian MNC Sekuritas, IHSG tercatat menguat 0,34% ke 7.220 diikuti volume pembelian pada Kamis (4/7/2024).

Untuk perdagangan akhir pekan Jumat (5/7/2024), pergerakan IHSG diperkirakan sudah berada di akhir wave [v] dari wave 1 dari wave (3). Dengan demikian, penguatannya akan cenderung terbatas untuk menguji 7.265 — 7.282.

“Waspadai akan adanya pembalikan arah IHSG untuk membentuk wave 2 ke rentang area 7,059-7,144,” tulis Tim MNC Sekuritas.

Adapun, IHSG diprediksi bergerak dengan level support 7.099 dan 6.945. Selanjutnya, level resistance berada di 7.282 dan 7.356.

Berikut rekomendasi saham dari MNC Sekuritas yang dapat dicermati untuk sesi Jumat (5/7/2024):

ASII - Buy on Weakness

ASII terkoreksi 0,44% ke 4.550 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi ASII diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [iii], sehingga ASII masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 4.460-4.520

Target Price: 4.660, 4.860

Stoploss: below 4.360

CPIN - Buy on Weakness

CPIN menguat 1,94% ke 5.250 dan masih disertai oleh volume pembelian. Selama masih mampu berada di atas 5025 sebagai stoplossnya, maka posisi CPIN saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 5.125-5.225

Target Price: 5.375, 5.550

Stoploss: below 5.025

HRTA - Buy on Weakness

HRTA menguat 2,26% ke 362 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian, pergerakannya pun mampu berada di atas MA20. Saat ini, posisi HRTA diperkirakan sedang berada pada bagian awal dari wave (iii) dari wave [i].

Buy on Weakness: 350-360

Target Price: 378, 392

Stoploss: below 340

PNLF - Buy on Weakness

PNLF menguat 2,55% ke 322 disertai peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi PNLF diperkirakan sedang berada di awal wave (c) dari wave [b], sehingga PNLF masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 318-322

Target Price: 338, 352

Stoploss: below 310

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.