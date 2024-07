Ada Transaksi Crossing Saham IBST di Harga Diskon Rp3,42 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perdagangan saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) diwarnai transaksi crossing sebanyak Rp3,42 triliun di harga diskon pada perdagangan sesi I hari ini, Senin (1/7/2024).

Berdasarkan data D’Origin, pada perdagangan sesi I hari ini terdapat transaksi crossing saham IBST dengan nilai Rp3,42 triliun. Transaksi terjadi di harga Rp2.813 per saham atau jauh di bawah harga pasar reguler yaitu Rp5.525 per saham.

Saham IBST saat ini berada di level Rp5.525 per saham atau stagnan. Hrga ini tidak bergerak sejak perdagangan Rabu (19/6/2024) lalu. Secara year to date, saham IBST turun 1,34% dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7,46 triliun.

Selain saham IBST, terdapat transaksi crossing saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dengan total Rp883,66 miliar.

Saham AMMN ditransaksikan pada harga Rp2.243 per saham atau jauh di bawah harga reguler di level Rp11.425. Transaksi negosiasi terjadi senilai total Rp671,06 miliar. Adapun AMMN yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp828,52 triliun tersebut bergerak di rentang Rp11.075 hingga 11.550 per saham pada perdagangan hari ini.

Kemudian saham BBCA ditransaksikan di harga Rp9.862 per saham dengan total transaksi sebesar Rp110,47 miliar. Transaksi BBCA tersebut berada di atas harga reguler hari ini di posisi Rp9.850 per saham. Kapitalisasi pasar BBCA tercatat sebesar 1.214,26 triliun dengan rentang harga Rp9.825 hingga Rp9.900 per saham.

Sementara itu saham BBRI ditransaksikan di harga Rp4.620 per saham dengan total transaksi sebesar Rp101,90 miliar. Harga crossing saham BBRI berada di bawah harga pasar reguler hari ini yaitu Rp4.630 per saham. BBRI memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp701,72 triliun dan bergerak di rentang Rp4.560 hingga Rp4.670 per saham.

Di sisi lain, transaksi harian sesi I Bursa hari ini berada di posisi Rp9,29 triliun. Nilai transaksi hari ini diiringi IHSG yang menanjak hijau 0,77% ke posisi 7.118,12.