Jelang Debat Presiden AS, Wall Street Naiknya Moderat Banget

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks-indeks saham utama AS ditutup dengan kenaikan moderat pada hari Rabu setelah sesi perdagangan yang berombak, dengan investor sangat berhati-hati menjelang debat presiden dan laporan inflasi yang diawasi ketat oleh para pembuat kebijakan Federal Reserve.

“Kami berada dalam pola bertahan seperti ini sementara kami menunggu laporan pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” kata Michael Green, manajer portofolio di Simplify dikutip dari Reuters, Kamis (27/6/2024).

Produsen chip terkemuka Nvidia (NVDA.O), ditutup naik 0,25%, melonjak tepat sebelum bel penutupan untuk menghapus kerugian. Megacaps lainnya seperti Apple (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O), dan Tesla (TSLA.O), juga membukukan keuntungan.

Beberapa data ekonomi akan dirilis minggu ini, yang mengarah pada rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada hari Jumat, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve yang digunakan untuk menentukan jalur kebijakan moneter.

The Fed memproyeksikan hanya satu kali penurunan suku bunga tahun ini, yaitu pada bulan Desember. Namun investor melihat peluang 56,3% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September, dan sekitar dua kali penurunan suku bunga pada akhir tahun, menurut aplikasi probabilitas suku bunga LSEG.

"Investor menunggu dengan tenang, menunggu debat presiden besok dan berita ekonomi tambahan khususnya PCE Jumat ini," kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA.

Pendapatan positif dan data inflasi yang baik dapat mendorong lebih banyak rotasi dari sektor teknologi ke sektor-sektor yang tertinggal tahun ini, kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group.

Awal pekan ini, investor meningkatkan taruhannya pada sektor non-teknologi.

“Kita mungkin akan melihat fluktuasi ini terus berlanjut sampai ada katalisnya,” kata Brian Jacobsen, kepala ekonom di Annex Wealth Management.

Produsen peralatan Whirlpool (WHR.N), melonjak 17,1% setelah Reuters melaporkan bahwa grup teknik Jerman Robert Bosch sedang mempertimbangkan tawaran untuk pembuat peralatan AS.

FedEx (FDX.N), melonjak 15.53% setelah raksasa pengiriman itu memperkirakan laba fiskal 2025 di atas perkiraan, meningkatkan indeks Dow Jones Transport (.DJT), ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan.

Apple (AAPL.O), naik hampir 2% setelah Rosenblatt meningkatkan saham pembuat iPhone itu menjadi "beli" dari "netral". Tesla naik 4,81% karena Stifel memulai liputan dengan peringkat beli.

Saham Amazon Inc (AMZN.O), naik 3,90%, menjadikan nilai pasar perusahaan di atas $2 triliun, menjadi perusahaan AS kelima yang melampaui level tersebut.

Saham bank-bank besar AS termasuk Morgan Stanley (MS.N), Citigroup (C.N), dan Bank of America (BAC.N), tergelincir menjelang rilis hasil stress test sektor perbankan tahunan The Fed.