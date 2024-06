Bos Besar Bermanuver, Saham Amman Mineral (AMMN) Melejit Hari Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten pertambangan logam keluarga Panigoro, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) melesat seiring adanya transaksi saham senilai Rp17,44 triliun yang melibatkan Direktur Utama perseroan Alexander Ramlie.

Berdasarkan data RTI, saham AMMN melejit 8,74% atau 950 poin ke level Rp11.852 per lembar pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa (23/4/2024) pukul 10.23 WIB. Sepanjang sesi, saham AMMN sempat menyentuh level tertinggi di harga Rp11.950 dan terendah di harga Rp10.800.

Sebanyak 20,27 miliar saham AMMN ditransaksikan dengan nilai Rp229,46 miliar dan frekuensi transaksi 6.968 kali. Price to earnings ratio (PER) AMMN berada di 104,59 kali, sedangkan price to book value (PBVR) 11,56 kali. Kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp857,53 triliun.

Melejitnya saham AMMN hari ini tak lama setelah perseroan mengonfirmasi transaksi saham Rp17,44 triliun pada Selasa (25/6/2024) yang melibatkan Direktur Utama AMMN Alexander Ramlie.

Mengutip keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia, PT Alpha Investasi Mandiri (AIM) tercatat mengalihkan saham AMMN kepada Alexander Ramlie, Thomas Ramlie, dan Charles Daniel Gobel. Adapun, Charles Gobel merupakan Chief Financial Officer PT Citra Palu Minerals dan menjadi Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS).

Sebelum adanya pengalihan saham, Alexander Ramlie secara tidak langsung memiliki saham AMMN melalui PT Sembilan Sembilan Sempena (PT SSS) dan PT AIM. Kepemilikan tidak langsung tersebut sesuai prospektus IPO AMMN dan laporan tahunan 2023.

Kepemilikan Saham Alexander Ramlie, PT SSS, Thomas Ramlie, PT AIM, dan Charles Gobel di AMMN

PT SSS: Alexander Ramlie memiliki 599 saham dari 600 saham PT SSS. Thomas Ramlie memiliki 1 saham PT SSS.

PT AIM: PT SSS memiliki 299 saham dari 300 saham PT AIM. Charles Daniel Gobel memiliki 1 saham PT AIM.

PT AMMN: PT AIM memiliki 5.156.437.390 saham AMMN.

Pengalihan saham AMMN dari PT AIM adalah sebagai berikut.

Alexander Ramlie : 5.130.683.890 saham Thomas Ramlie : 8.565.400 saham Charles DanielGobel : 17.188.100 saham

Setelah transaksi, Alexander Ramlie akan mengalihkan saham AMMN miliknya ke perusahaan asing yang dimiliki dan dikontrol olehnya untuk tujuan penetapan waris (estate planning).

Pengalihan Saham AMMN Milik Alexander Ramlie

SAJIR 9 LLC : 4.185.683.890 saham

Miracle Milestone Limited : 607.600.000 saham

Fennel Field LLC : 337.500.000 saham

"Restruktusiasi ini hanya dilakukan untuk tujuan penetapan waris, dan bukan merupakan enjualan saham AMMN oleh Alexander Ramlie ke pihak ketiga," tegas AMMN dalam keterangan tertulisnya.

Seperti diketahui, perdagangan saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) diwarnai aksi transaksi negosiasi Rp17,44 triliun di harga Rp1.695 per lembar.

Berdasarkan data D’Origin pada perdagangan sesi I kemarin, Selasa (25/6), saham AMMN ditransaksikan di pasar negosiasi sebesar Rp17,44 triliun atau sebanyak 100,05 juta lot saham.

Transaksi terjadi di level Rp1.695 per saham atau berada jauh di bawah harga reguler saat ini yang berada di posisi Rp11.050 per saham. Harga di pasar negosiasi ini juga merupakan harga IPO AMMN Juli lalu.

Adapun, harga Rp1.695 merupakan harga IPO AMMN. Perusahaan kongsi Grup Medco-Salim tersebut melantai di Bursa Efek Indonesia ada 7 Juli 2023 dengan melepas 6,33 miliar saham sehingga menghimpun dana jumbo Rp10,73 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.