PREMIUM NOTE: Segmen GOTO, Aksi Investor di ASII, AMMN, hingga Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP)

Dari kontribusi segmen di kinerja GOTO, Aksi investor di ASII, AMMN, Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) menjadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari
Rabu, 20 Agustus 2025 | 09:00
Investor mencari informasi harga saham di Depok, Jawa Barat. Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mencari informasi harga saham di Depok, Jawa Barat. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA–Pada 2025, segmen fintech GOTO melampaui kontribusi e-commerce dengan pertumbuhan pendapatan 82% YoY dan EBITDA positif Rp135 miliar.

1. Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Jika pada 2024 e-commerce menjadi satu-satunya mesin laba kinerja PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), maka di 2025 peran itu mulai bergeser seiring melesatnya kinerja segmen fintech yang mencatat pertumbuhan pendapatan agresif sekaligus berbalik positif secara EBITDA. Berita selengkapnya klik di sini

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi

PREMIUM NOTE: Segmen GOTO, Aksi Investor di ASII, AMMN, hingga Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP)

Beberapa investor kakap tercatat menambah koleksi saham Astra (ASII) di tengah rencana akuisisi dan ekspansi. Respons positif pasar membuat emiten konglomerasi itu menjadi pengangkat indeks harga saham gabungan (IHSG). Berita selengkapnya klik di sini

Beda Arah BlackRock Cs dan Petinggi Amman Mineral di Saham AMMN

PREMIUM NOTE: Segmen GOTO, Aksi Investor di ASII, AMMN, hingga Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP)

Blackrock Inc. serta raksasa perbankan dan jasa keuangan internasional asal Prancis, Credit Agricole Group terpantau masih cukup aktif memperbesar porsi kepemilikannya di saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) sepanjang Agustus 2025.Berita selengkapnya klik di sini

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

PREMIUM NOTE: Segmen GOTO, Aksi Investor di ASII, AMMN, hingga Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP)

Kinerja fundamental yang solid dan katalis tren belanja kesehatan mengangkat pamor PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) sebagai primadona di sektor kesehatan.Rapor penjualan dan laba bersih yang konsisten tumbuh, ditambah strategi ekspansi memperkuat keyakinan analis bahwa saham KLBF masih menyimpan potensi kenaikan di tengah tren sektor yang relatif stagnan.Berita selengkapnya klik di sini


Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi Produk Hasil Tembakau hingga Rokok Elektrik

PREMIUM NOTE: Segmen GOTO, Aksi Investor di ASII, AMMN, hingga Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP)

Grup Djarum, salah satu konglomerasi usaha yang memiliki lini bisnis hasil tembakau masif di Indonesia, belum juga merambah pasar rokok elektrik di tengah tren penurunan penjualan rokok domestik. Berita selengkapnya klik di sini

 

Penulis : Asteria Desi Kartika Sari
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

