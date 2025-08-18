Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham Tambang Emas ANTM, MDKA, hingga AMMN Tekan IHSG, Investor Mulai Rotasi Sektor

Saham tambang emas seperti ANTM, MDKA, dan AMMN menekan IHSG akibat rotasi sektor oleh investor, meski IHSG naik 4,84% pada 11-15 Agustus 2025.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 19:03
Share
Ilustrasi pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa./JIBI-Nurul Hidayat
Ilustrasi pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa./JIBI-Nurul Hidayat
Ringkasan Berita
  • Sejumlah saham komoditas, termasuk PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), menekan IHSG meskipun indeks secara keseluruhan naik 4,84% dalam sepekan.
  • Investor mulai melakukan rotasi sektor, memindahkan portofolio ke sektor lain yang lebih menjanjikan secara fundamental, seperti perbankan dan telekomunikasi.
  • Tren utama IHSG masih bullish jangka panjang, dengan koreksi yang mungkin terjadi bersifat sementara, dan strategi portofolio yang disarankan adalah akumulasi bertahap pada saham dengan prospek fundamental solid.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham komoditas tercatat menjadi penekan utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 11–15 Agustus 2025, menandai adanya rotasi sektor yang dilakukan para investor.

Melansir data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sepekan berhasil naik 4,84% ke level 7.898,37. Namun, indeks sektor bahan baku justru terkoreksi 2,89% seiring tekanan pada sejumlah saham komoditas.

Emiten tambang emas PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) misalnya, turun sebesar 10,12% dalam sepekan. Pelemahan ini menjadikan MDKA sebagai salah satu saham penekan terbesar IHSG dengan kontribusi negatif 6,9 poin.

Merdeka Copper Gold Tbk. - TradingView

Perusahaan holding konglomerat Prajogo Pangestu yakni PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga turun 7,32% dan membebani indeks komposit 11,1 poin. Saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang memproduksi emas hingga nikel melemah 6,15% juga memberikan bobot negatif 3,9 poin.

Pada saat bersamaan, ANTM juga menjadi saham yang paling banyak dijual asing selama sepekan dengan nilai jual bersih mencapai Rp328,5 miliar.

Selanjutnya saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) ikut terkoreksi 7,98%, sementara saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga turun 1,72% dengan dampak negatif sebesar 4,7 poin terhadap IHSG.

Baca Juga

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menyampaikan pelemahan sejumlah saham komoditas tidak terlepas dari tren rotasi sektor yang kini terjadi di pasar.

Menurutnya, investor asing maupun domestik terlihat mulai memindahkan portofolio ke sektor lain yang lebih menjanjikan secara fundamental.

“Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah rotasi sektor. Emiten-emiten yang sebelumnya berada di fase lagging bisa masuk ke improving sector, lalu berpotensi naik ke leading sector seiring membaiknya kinerja saham sektoral,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (18/8/2025).

Dia menambahkan rotasi sektor akan menjadi penopang tren bullish IHSG hingga kuartal III/2025 atau bahkan berlanjut ke kuartal IV/2025, terutama jika arus modal asing terus masuk ke sektor perbankan dan telekomunikasi.

Secara teknikal, tren utama IHSG masih berada dalam fase bullish jangka panjang atau secular uptrend. Nafan memperkirakan koreksi yang mungkin terjadi akan cenderung bersifat sementara, bukan pembalikan tren.

“Strategi portofolio yang rasional saat ini adalah akumulasi bertahap pada saham dengan prospek fundamental solid. Investor juga perlu melakukan realisasi profit dan menjalankan manajemen risiko secara efektif,” ujar Nafan.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
1 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus Turun Jadi Rp1.894.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus Turun Jadi Rp1.894.000 per Gram

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung
Komoditas
3 menit yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen
Korporasi
14 menit yang lalu

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bursa & Saham
22 menit yang lalu

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten

Kisi-kisi Arah Gerak Rupiah Makin Dekat Target Prabowo Rp16.000 per Dolar AS
Kurs
1 jam yang lalu

Kisi-kisi Arah Gerak Rupiah Makin Dekat Target Prabowo Rp16.000 per Dolar AS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas