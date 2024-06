Wall Street Menguat, Data Tenaga Kerja AS Perkuat Ekspektasi Penurunan Suku Bunga

Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (5/6/2024), usai data pasar tenaga kerja AS yang lemah memperkuat spekulasi penurunan suku bunga The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA — Wall Street dan bursa global ditutup menguat pada perdagangan Rabu (5/6/2024), usai data pasar tenaga kerja AS yang lemah memperkuat spekulasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan September. Investor kini fokus pada pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa beberapa waktu ke depan.

Bank sentral Kanada memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin untuk pertama kalinya dalam empat tahun, memperkuat harapan investor bahwa saham akan segera mendapat dorongan dari penurunan suku bunga di negara lain.

Sebuah laporan ketenagakerjaan AS menunjukkan gaji swasta meningkat sebesar 152.000 pekerjaan pada bulan lalu, lebih rendah dari perkiraan.

“Pasar tenaga kerja seharusnya tidak lagi dilihat sebagai risiko inflasi,” kata analis di TD Securities.

"Hal ini juga mendukung The Fed untuk mulai melonggarkan kebijakannya pada bulan September jika inflasi terus menjadi normal secara bertahap seperti yang kami perkirakan pada saat itu,"

Indeks ekuitas dunia MSCI (.MIWD00000PUS) yang melacak saham di 49 negara, melonjak 0,9%, didukung oleh kenaikan di Asia, Eropa, dan Wall Street.

Indeks S&P 500 (.SPX) naik 1,2% ke rekor tertinggi, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 0,3% dan Indeks Komposit Nasdaq melonjak 2%, juga ke level tertinggi sepanjang masa.

Mendorong Nasdaq, Nvidia (NVDA.O) mencapai rekor tertinggi, mengangkat valuasi pasar saham pembuat chip AI tersebut menjadi US$3 triliun dan melampaui Apple (AAPL.O) untuk menjadi perusahaan paling bernilai kedua di dunia.

ECB akan mengadakan pertemuan pada hari Kamis, dan pasar memperkirakan adanya peluang penurunan suku bunga pertama.

“Saya memiliki pandangan positif terhadap pemotongan suku bunga besok karena ini menandai berakhirnya era kenaikan suku bunga yang dimulai dua tahun lalu,” kata Carlo Franchini, kepala klien institusional di Banca Ifigest.

"Sekarang, kita perlu melihat dampak penurunan suku bunga terhadap permintaan domestik dan pemulihan ekonomi," tambah Franchini.

Data menunjukkan aktivitas bisnis zona euro meningkat pada bulan Mei pada tingkat tercepat dalam satu tahun karena pertumbuhan jasa melampaui kontraksi manufaktur.

Indeks STOXX 600 (.STOXX) pan-Eropa naik 0,8% dan indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) naik 1%. Sementara indeks Nikkei (.N225) di Tokyo turun 0,9% karena penguatan baru yen Jepang membebani.

Pada hari Selasa (4/6), data menunjukkan lowongan pekerjaan di AS turun lebih dari yang diharapkan pada bulan April ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun.

Pasar sekarang memperkirakan pelonggaran sebesar 45 basis poin tahun ini dari The Fed.

Para pedagang memperkirakan peluang penurunan suku bunga AS sebesar 65% pada bulan September, naik dari 46% pada minggu sebelumnya, menurut alat CME FedWatch.

"Data ekonomi di Amerika terus terang melemah. Di masa lalu, data seperti itu menyebabkan penetapan harga yang kuat dan kemudian reli yang bagus di pasar saham. Sekarang, hal ini tidak terlalu parah," kata Giuseppe Sersale, manajer portofolio di Anthilia.

“Pasar tampaknya sedang beralih dari fase di mana mereka merayakan data yang buruk menjadi sedikit takut bahwa perlambatan akan lebih terasa. Ini menjelaskan mengapa saham-saham bergerak sideways selama beberapa minggu ini,” tambahnya.

Sesuai dengan ekspektasi penurunan suku bunga AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun menjadi 4,2832%, terendah dalam lebih dari dua bulan.

Imbal hasil obligasi pemerintah Jerman bertenor 10 tahun, yang menjadi patokan untuk zona euro, turun menjadi 2,527%, sehari setelah penurunan dua hari tertajam sejak Maret.

Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang lainnya, naik 0,14% menjadi 104,3, tepat di atas level terendah dua bulan di 103,99 yang dicapai pada hari Selasa.

Kekuatan dolar baru-baru ini akan surut dalam 12 bulan ke depan, menurut jajak pendapat para ahli strategi Reuters.

Yen melemah menjadi 156,09 per dolar, sehari setelah menguat ke level tertinggi lebih dari dua minggu di 154,55.

Di Asia, pasar India tetap menjadi fokus, dengan saham melonjak lebih dari 3% setelah sekutu utama menjanjikan dukungan mereka untuk membentuk pemerintahan baru menyusul kemenangan tipis PM Narendra Modi.

Nifty 50 (.NSEI) India naik 3,4% dalam perdagangan yang bergejolak setelah merosot hampir 6% pada hari Selasa, hari di mana investor asing menjual sekitar $1,5 miliar saham.

Dalam komoditas, harga minyak berada di atas level terendah dalam empat bulan karena para pedagang mempertimbangkan keputusan OPEC+ untuk meningkatkan pasokan pada akhir tahun ini dan peningkatan stok minyak mentah dan bahan bakar AS.

Minyak mentah berjangka Brent terakhir berada pada harga 78,46 per barel, naik 1,2%, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS diperdagangkan pada $74,1 per barel, juga naik 1,2%.

