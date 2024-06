Batas Cum Dividen Hari Ini Ada VICI, UCID hingga EURO, Cek Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Beberapa saham terpantau akan mencapai batas cum dividen pada perdagangan hari ini, Rabu (5/6/2024), diantaranya adalah UCID, VICI dan MSTI.

1. PT Uni-Charm Indonesia Tbk. (UCID)

Emiten produk sanitasi PT Uni-Charm Indonesia Tbk. (UCID) mencetak perolehan laba bersih sebanyak Rp434,57 miliar sepanjang 2023, tumbuh 38,64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan yang dikutip Bisnis, Selasa (20/2/2024), peningkatan laba bersih juga membuat laba per saham terkerek. Laba per saham atau earning per share (EPS) naik dari Rp76 pada 2022 menjadi Rp105 pada 2023.

Meski begitu, pendapatan bersih emiten bersandi saham UCID tersebut turun tipis 0,7% menjadi Rp10,24 triliun dari sebelumnya Rp10,31 triliun.

Berdasarkan segmen, produk diapers menjadi penopang pendapatan perseroan dengan kontribusi sebesar 77,94% atau Rp7,98 triliun dari total pendapatan bersih perseroan. Sementara itu sisanya disumbang produk non diapers senilai Rp2,26 triliun.

Seiring turunnya pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan juga turun 2,43% menjadi Rp8,22 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp8,42 triliun.

Alhasil, UCID mampu mencatatkan kenaikan laba kotor sepanjang 2023 sebesar 7% menjadi Rp2,02 dibanding Rp1,89 triliun pada 2022.

Setelah dikurangi berbagai macam beban yang dapat diefisienkan, perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp434,57 miliar, naik 38,64% dibanding perode sama tahun 2022 sebesar Rp313,45 miliar.