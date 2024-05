Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini saat Lampu Bullish Menyala

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat atau berpotensi bullish pada perdagangan hari ini. Saham GOTO, MEDC, hingga BRIS direkomendasikan analis.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan, pada perdagangan kemarin, Senin (27/5/2024), IHSG ditutup melemah -0,64% atau turun -45,96 poin di level 7.176.

"Sementara itu IHSG hari ini Selasa [28/5/2024] diprediksi bergerak mixed dan menguat dalam range 7.130-7.265," ujar Ratih dalam riset harian.

Adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG terkoreksi mengikuti depresiasi nilai tukar rupiah. Rupiah Jisdor kembali ke level Rp16.064 per dolar AS. Sementara, aksi profit taking oleh investor asing khususnya pada saham Big Banks turut menekan laju IHSG.

Di lain sisi, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (m2) pada April 2024 tumbuh 6,9% year-on-year (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 7,2% yoy. Penyaluran kredit pada periode tersebut tumbuh 12,3% yoy, naik dari posisi pada Maret 2024 sebesar 11,9% yoy.

Pertumbuhan kredit utamanya ditopang oleh Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI).

Sementara itu dari mancanegara, indeks konsumen Amerika Serikat (AS), Michigan Consumer Sentiment pada Mei 2024 tercatat di level 69,1 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 77,2. Hal ini mencerminkan ekonomi AS yang cenderung landai, sehingga mengindikasikan penurunan suku bunga.

Dari Asia, indeks indikator ekonomi utama Jepang berdasarkan data tenaga kerja dan sentimen konsumen pada Maret 2024 direvisi lebih tinggi ke level 112,2 dari data awal sebesar 111,4 dan lebih tinggi dari posisi bulan Februari 2024 sebesar 112,1.

Di lain sisi, Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan, secara teknikal IHSG terlihat melakukan koreksi disertai volume untuk menguji support garis MA20.

Meski berpeluang kembali melakukan koreksi, namun selama diatas garis MA20 maka berpeluang untuk kembali rebound dan menguji resistance garis MA50.

Namun jika breakdown support garis MA20 maka berpeluang untuk kembali membuat Lower Low (LL) dan menguji support garis MA200.

"Range pergerakan IHSG saat ini berada di kisaran 7.150 hingga 7.350," ujar Wafi dalam riset Selasa (28/5/2024).

Berikut Saham-saham Pilihan Ajaib Sekuritas Hari Ini:

MEDC

Buy: Rp1.410

TP: Rp1.465