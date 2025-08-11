Pengelola Monsieur Spoon (ENAK) Akan Buyback Saham Rp7 Miliar

Champ Resto Indonesia (ENAK) akan buyback saham Rp7 miliar mulai 13 Agustus hingga 7 November 2025, menggunakan kas internal tanpa mempengaruhi pendapatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengelola Monsieur Spoon PT Champ Resto Indonesia Tbk. (ENAK) berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, ENAK berencana melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya Rp7 miliar.

Perseroan mengumumkan periode buyback itu akan dilakukan pada 13 Agustus 2025 hingga 7 November 2025.

Lebih lanjut, dana untuk buyback akan diambil dari kas internal dan dilakukan secara bertahap. Perseroan rencananya akan membeli kembali sebanyak-banyaknya 0,46% atau sebesar 10.000.000 juta saham dari total saham yang sudah dikeluarkan.

"Jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali tetap akan memperhatikan jumlah saham free float perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tulis manajemen ENAK, Senin (11/8/2025).

Perseroan menyebut aksi buyback ini tidak akan menurunkan pendapatan dan tidak akan berdampak ke pembiayaan perseroan. ENAK disebut memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk kegiatan operasional.

Berdasarkan analisis keuangan sebelum aksi buyback dari laporan keuangan per 30 Juni 2025, perseroan mencatat rugi periode berjalan sebesar Rp5,55 miliar.

Sementara itu, total aset tercatat Rp1,09 triliun dengan ekuitas Rp278,08 miliar. Rugi per saham dasar mencapai Rp2,56.

Adapun, ENAK mencatat penjualan bersih sebesar Rp743,07 miliar pada semester I/2025 atau turun 8,61% yoy dari sebelumnya Rp807,11 miliar.

Kenaikan beban usaha pun menekan laba rugi tahun berjalan. Perseroan berbalik rugi menjadi Rp5,55 miliar pada akhir semester I/2025 dari laba tahun berjalan Rp33,53 miliar pada semester I/2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.