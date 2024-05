Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, PTBA, TINS, ANTM RUPS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali fluktuatif di rentang 7.100-7.150 pada Rabu (8/5/2024) saat PTBA, ANTM, TINS lakukan RUPS.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menyatakan IHSG cenderung bergerak menjauhi overbought area pada Selasa (7/5). Oleh karena itu, fluktuasi IHSG diperkirakan masih terus berlanjut di perdagangan pekan ini.

Di sisi lain, indeks-indeks di Eropa menguat karena ditopang oleh sentimen the Fed. CME FedWatch Tools mencatat peluang pemangkasan the Fed Rate kembali naik ke 49.7%, sehingga berpotensi menopang IHSG.

Dari dalam negeri, nilai tukar rupiah cenderung bertahan di kisaran Rp16.000 per dolar AS sejak rilis data-data sektor tenaga kerja AS pada akhir pekan lalu.

"Realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5.11% YoY di kuartal I/2024 turut menopang IHSG dari kecenderungan capital outflow yang masih berlanjut di pasar modal Indonesia," tulis riset Phintraco Sekuritas.

Seiring dengan hal itu, Phintraco Sekuritas memilih saham TINS, ANTM, BUKA, SCMA, MBMA dan NCKL sebagai top picks yang dapat diperhatikan investor.

Pada perdagangan Selasa (7/4), IHSG ditutup melemah 0,17% atau 12,27 poin ke level 7.123. Saham-saham perbankan seperti BBRI, BBCA, dan saham teknologi seperti GOTO terjun ke zona merah hari ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 254 saham menguat, 290 saham melemah, dan 238 saham stagnan hari ini. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada kisaran 7.108-7.159. Kapitalisasi pasar tercatat turun menjadi Rp12.042 triliun.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi salah satu saham yang terjun ke zona merah dengan melemah 2,51% ke level Rp4.670.

Selain BBRI, saham perbankan lainnya seperti BBCA dan BBNI juga turut ditutup melemah. Saham BBCA turun 1,02% ke level Rp9.700 per saham, dan saham BBNI turun 2,29% ke level Rp4.700 per saham.

Begitu juga dengan saham-saham berkapitalisasi pasar besar lainnya seperti ASII menurun sebesar 0,98%, AMMN terkoreksi 1,26%, GOTO melemah hingga 5,80%, dan saham UNTR turun hingga 0,67%.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.