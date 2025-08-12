Bisnis Indonesia Premium
IHSG Diproyeksi Menguat, Cek Saham SMGR, PANI, hingga LSIP

IHSG diprediksi menguat pada 12 Agustus 2025, didukung oleh sentimen positif dari penguatan bursa global dan penurunan suku bunga The Fed.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 08:13
Layar menunjukkan pergerakan perdagangan saham di Jakarta, Kamis (24/7/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.530,90 pada Kamis (24/7/2025). Kenaikan ini ditopang oleh saham bank pelat merah atau BUMN yang kompak menguat./JIBI/Bisnis/Abdurachman
Layar menunjukkan pergerakan perdagangan saham di Jakarta, Kamis (24/7/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.530,90 pada Kamis (24/7/2025). Kenaikan ini ditopang oleh saham bank pelat merah atau BUMN yang kompak menguat./JIBI/Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025). Sejumlah saham seperti SMGR, PANI, hingga LSIP menjadi pilihan hari ini. 

Tim Riset Phintraco Sekuritas sebelumnya mengatakan IHSG ditutup menguat pada level 7.605,93 atau naik 0,96% pada perdagangan Senin (11/8/2025). 

“Faktor positif antara lain berasal dari penguatan indeks bursa global di tengah ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada September mendatang,” tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas, Selasa (12/8/2025). 

Selain itu, dimasukkannya beberapa saham domestik ke dalam indeks MSCI juga masih menjadi sentimen positif. 

Sementara itu, data retail sales domestik pada Juni 2025 tercatat tumbuh 1,3% YoY, melambat dari 1,9% YoY pada Mei 2025. Meskipun demikian, kenaikan pada Juni ini menandakan pertumbuhan retail sales selama dua bulan berturut-turut secara tahunan.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Dari global, investor hari ini akan menantikan data tingkat pengangguran di Inggris pada Juni 2025 yang diperkirakan stabil di kisaran 4,7%. Investor juga menantikan data inflasi CPI AS bulan Juli yang diperkirakan naik menjadi 2,8% YoY dari 2,7% pada Juni 2025. 

Sementara itu, inflasi inti diperkirakan naik menjadi 3% dari 2,9% pada Juni 2025. Tren inflasi AS yang cenderung meningkat sejak Juni 2025 ini dan menjauhi level target The Fed 2%, diperkirakan berpotensi menjadi faktor negatif di tengah penantian pasar akan penurunan suku bunga The Fed. 

Phintraco Sekuritas juga memperkirakan secara teknikal, indikator Stochastic RSI IHSG membentuk golden cross di area oversold. Selain itu terjadi penyempitan jarak antara garis MACD dan garis sinyal. 

“Sehingga diperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan menguji level 7.680,” ujarnya. 

Adapun, saham-saham rekomendasi top picks dari Phintraco Sekuritas hari ini adalah SMGR, PANI, TOWR, WIFI, dan LSIP.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Ana Noviani

