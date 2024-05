Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa (7/5/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa (7/5/2024) seiring dengan sejumlah katalis positif seperti penguatan rupiah, reli Wall Street, hingga data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2024.

Pada Senin (6/5/2024), IHSG membukukan penguatan sebesar 0,02% atau 1,16 poin menuju posisi 7.135,89. IHSG naik seiring dengan rilis data Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2024 tercatat mencapai 5,11% (year-on-year/YoY). Capaian produk domestik bruto (PDB) kuartal I/2024 dibandingkan dengan kuartal IV/2023 terkontraksi 0,83%.

Selain itu, rupiah ditutup menguat 0,36% atau naik 57,5 poin ke Rp16.025 per dolar AS kemarin. Hal tersebut terjadi di tengah menguatnya indeks dolar AS sebesar 0,07% ke 105,10.

Dari sentimen global, Wall Street kembali mencatatkan penguatan seiring dengan ekspektasi The Fed yang berpeluang memangkas suku bunga acuan dua kali pada 2024.

CEO Yugen Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan perkembangan pola gerak IHSG terlihat masih betah berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen dari dalam negeri maupun dari regional.

Fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola gerak IHSG dalam jangka pendek.

"Jika terjadi koreksi minor masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian mengingat kondisi perekonomian yang masih berada dalam keadaan stabil, tercermin dari rilis data perekonomian yang telah terlansir," paparnya dalam publikasi riset.

Hari ini, William memprediksi IHSG masih cenderung bergerak sideways di rentang 7.089-7.202. Rekomendasi saham BMRI, BBRI, AKRA, SMRA, JSMR, SMGR, AALI.

Sementara itu, Tim analis MNC Sekuritas menyebutkan IHSG kemarin menguat 0,02% ke 7.135 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Namun, penguatan IHSG masih tertahan MA20.

Selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai supportnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B, sehingga IHSG masih berpeluang untuk menguji area 7.289.

Level support 7.045, 7.026, sedangkan level resistan 7.298, 7.377. MNC Sekuritas hari ini memberikan rekomendasi saham ANTM, ASSA, CTRA, PNLF.

Simak pergerakan IHSG hari ini secara live.