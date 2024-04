Teknologi Karya (TKDN) Garap Proyek Smart Terminal Sumatera Utara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (TKDN) mengumumkan kerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara dalam proyek pembangunan Smart Terminal.

TKDN akan membangun Sistem Monitoring melalui Smart Command Center untuk mendukung operasional Terminal Tipe B di wilayah Sumatera Utara. Direktur Utama TKDN David Santoso mengatakan kerja sama keduanya akan menghadirkan digitalisasi sistem pengawasan operasional terminal yang terintegrasi.

“Hal itu untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan Terminal Tipe B di Sumatera Utara, serta membangun Smart Command Center untuk memonitor dan mengetahui secara real time kinerja Terminal Tipe B di wilayah tersebut,” kata David dalam keterangan resmi, Selasa (2/4/2024).

Sebelumnya TKDN telah memiliki portofolio di Kota Medan dengan menjadi penyedia sistem IT pada program Buy The Service di Kementerian Perhubungan. David mengungkapkan perseroan akan mencoba untuk melakukan implementasi pada kota-kota potensial lainnya yang telah sukses menjalankan program Buy The Service, seperti Palembang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Banyumas, Bandung, Banjarmasin, Makassar dan Surabaya, agar layanan transportasi lebih terintegrasi dengan dukungan pengawasan digital.

Selain itu TKDN pun telah beker jasama dengan dinas provinsi masing-masing daearah seperti Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Selatan, serta perusahaan operator bus seperti Adiputro, Tentrem dan Bagong terkait sistem pengawasan dan keselamatan.

“Dengan kerjasama ini, PT TKDN Tbk berkomitmen untuk membantu Dishub Sumatera Utara dalam mewujudkan Smart City di Sumatera Utara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutup David.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Agustinus Panjaitan menambahkan kerja sama dengan TKDN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi pengelolaan terminal dan sistem transportasi di Sumatera Utara.

“Kedepan kami akan mengembangkan sistem monitoring melalui smart command center untuk memonitor kondisi prasarana transportasi, termasuk mobilitas pegerakan kendaraan yang masuk/keluar dari wilayah Sumatera Utara,” jelasnya.

Agustinus optimistis TKDN akan membantu dalam mewujudkan Smart City di Sumatera Utara dan digitalisasi dalam sektor transportasi. Pasalnya hal itu sudah menjadi suatu kebutuhan untuk memberikan layanan transportasi yang lebih berkualitas.

Pada tahap awal, Smart Terminal dan Smart Command Center akan diimplementasikan di 3 terminal. Terminal Kabanjahe di Kabupaten Karo, Terminal Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang, dan Terminal Pasar X Tanjung Beringin di Kabupaten Langkat

