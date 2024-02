Genjot Ekspansi, Cemindo Gemilang (CMNT) Suntik Modal Perusahaan Semen Madagaskar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten semen milik konglomerat Martua Sitorus, PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT), melalui anak usahanya melakukan tambahan modal tidak langsung ke perusahaan Madagaskar Alpha Ciment SA.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), anak usaha perseroan Cemindo Investments Pte. Ltd. (CIPL) telah melakukan penyertaan modal secara tidak langsung dalam Alpha Ciment SA melalui CIMAD Holdings Ltd, suatu perusahaan induk yang berdomisili di Mauritius pada 7 Februari 2024 lalu.

Alpha Ciment SA, atau dulu bernama Ciment Madagascar SA merupakan perusahaan yang berdomisili di Madagaskar dan saat ini mengoperasikan dua pabrik di kota Ibity dan kota Tamatave.

Pabrik Alpha Ciment SA di kota Ibity memiliki kapasitas produksi sebesar 180 ribu ton semen per tahun dan 130 ribu ton klinker per tahun. Sementara pabrik di kota Tamatave yang merupakan packaging plant memiliki kapasitas 380 ribu ton per tahun.

“Alasan dilakukannya transaksi tersebut adalah agar perseroan menemukan pasar baru secara global dan ekspansi di negara-negara yang masih mengimpor semen,” kata Wakil Presiden Direktur CMNT Vince Erlington Indigo, dikutip Senin (19/2/2024).

Vince menambahkan, CMNT merupakan salah satu eksportir utama produk semen dan klinker dari Indonesia. Transaksi tersebut diharapkan dapat mendukung dan membantu upaya perseroan dalam meningkatkan eksistensinya di seluruh wilayah dunia dengan cara yang lebih bermakna dalam beberapa tahun mendatang.

“Transaksi penyertaan modal tidak langsung yang dilakukan oleh CIPL dalam Alpha Ciment SA tidak mempunyai dampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” tambah Vince.

Transaksi penyertaan modal yang dilakukan oleh CIPL juga bukan merupakan perubahan kegiatan usaha atau transaksi material berdasarkan peraturan OJK No.17/POJK.04/2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News