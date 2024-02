Rupiah Menguat, Intip Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, Kamis (1/2)

Mata uang rupiah menguat ke level Rp15.765 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (1/2/2024).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah menguat ke level Rp15.765 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (1/2/2024). Penguatan ini terjadi saat The Fed baru saja mengumumkan menahan suku bunga pada pertemuan 30-31 Januari 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,11% atau 17,5 poin ke level Rp15.765. Sementara itu indeks dolar terpantau juga menguat 0,18% ke level 103,458.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang misalnya menguat 0,24% lalu dolar Hong Kong menguat 0,02% disusul oleh dolar Singapura yang naik 0,14%, won Korea naik 0,33%, peso Filiphina naik 0,26% da rupee India menguat 0,09% hingga baht Thailand menguat 0,37%

Sebaliknya, dolar Taiwan melemah 0,17%, yuan China melemah 0,11% serta ringgit Malaysia melemah 0,16%

The Federal Reserve (The Fed) mengumumkan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) hari ini, Kamis (31/1/2024) waktu Amerika Serikat.

The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,25%-5,5%. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan ini diambil oleh anggota komite dengan suara bulat.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.760 - Rp15.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Ibrahim menjelaskan data ekonomi AS yang solid telah membuat para pedagang mengurangi perkiraan pemangkasan suku bunga pada bulan Maret menjadi 42%, dari sekitar 89% pada bulan lalu, menurut FedWatch Tool milik CME Group.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (1/2/2024)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.765 dan harga jual sebesar Rp15.785 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes dan TT Counter BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.630 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.930 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.51 WIB masing-masing sebesar Rp15.760 dan Rp15.785 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.700 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News