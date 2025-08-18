Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

GOTO dan Grab bersaing ketat di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pendapatan dan EBITDA yang signifikan pada kuartal II/2025.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 06:00
Share
Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • GOTO mencatat pertumbuhan pendapatan 23% pada kuartal II/2025 dengan pendapatan mencapai Rp4,32 triliun dan EBITDA yang disesuaikan tertinggi sebesar Rp427 miliar.
  • Grab Holdings membukukan pendapatan US$819 juta pada kuartal II/2025, naik 23% dari tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan adjusted EBITDA sebesar 69% menjadi US$109 juta.
  • Kedua perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, dengan GOTO fokus pada ekosistem dan kemitraan strategis, sementara Grab menekankan inovasi produk dan disiplin biaya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Holdings Limited, duo raksasa emiten teknologi, saling adu ketat dalam menunjukkan dominasi performanya di Asia Tenggara.

Berdasarkan pantauan laporan keuangan hingga semester II/2025, keduanya mampu menunjukkan kinerja yang positif.

GOTO tercatat mencetak pertumbuhan kinerja 23% secara quarter on quarter (qoq) pada kuartal II/2025. Pendapatan GOTO selama kuartal II/2025 mampu mencapai Rp4,32 triliun, tumbuh dari kuartal II/2024 yang sebesar Rp3,6 triliun.

Dari sisi EBITDA yang disesuaikan, perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia sejak 2021 ini meraih Rp427 miliar pada kuartal II/2025, meningkat dari negatif Rp85 miliar kuartal II/2024.

Adapun EBITDA yang disesuaikan sebesar Rp427 miliar ini merupakan EBITDA yang disesuaikan tertinggi yang dicetak GOTO.

Direktur Utama GOTO Patrick Walujo mengatakan pada kuartal II/2025 ini GOTO mencetak rekor baru, seiring dengan GTV inti, pendapatan bersih, EBITDA, dan EBITDA yang disesuaikan semuanya mencapai rekor tertinggi baru.

Baca Juga

“Kami tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai pedoman kinerja kami sejalan dengan upaya kami untuk menciptakan bisnis teknologi yang berkelanjutan, berfokus pada pelanggan yang mendukung kehidupan jutaan mitra pengemudi dan mitra usaha di seluruh Indonesia,” kata Patrick.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama GOTO Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan GOTO telah mencapai peningkatan adjusted EBITDA atau EBITDA yang disesuaikan selama lima kuartal berturut-turut, dengan grup EBITDA positif selama tiga kuartal.

“Untuk menghubungkan ke laba bersih, pos utama yang membedakan antara EBITDA kami dan laba bersih adalah porsi hasil dari Tokopedia,” kata Catherine dalam conference call GOTO, Rabu (13/8/2025). 

Catherine menjelaskan hasil pendapatan GOTO dari Tokopedia merupakan pos non-tunai dan tidak mencerminkan kinerja operasional inti perseroan. Hal ini yang menjadi selisih antara EBITDA dan laba bersih GOTO. 

Faktor lainnya menurut Catherine adalah kompensasi saham yang merupakan pos non-tunai. Perbedaan ini menurutnya menjelaskan selisih antara EBITDA dan adjusted EBITDA.

“Dengan demikian, pencapaian laba bersih sudah jelas terlihat dalam jangkauan kami,” ucap Catherine.

Kendati demikian, Grup GOTO masih mencatatkan total akumulasi rugi sebesar Rp214,72 triliun. Pada 31 Desember 2024, GOTO mencatat total akumulasi rugi senilai Rp214,11 triliun.

Manajemen GOTO mengatakan grup memiliki ekosistem yang unik dengan efek jaringan yang kuat, didukung oleh puluhan juta pelanggan yang terdiri dari konsumen, pedagang, dan mitra-pengemudi.

“Grup memanfaatkan sinergi dari segmen-segmen bisnisnya dan mitra-mitra strategisnya untuk mendorong kemajuan pelanggannya,” tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Selama 2024, lanjut manajemen, GOTO telah melakukan peningkatan signifikan pada profitabilitas grup dan mencapai panduan profitabilitas grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, didorong oleh pertumbuhan pendapatan, manajemen biaya, dan pertumbuhan produk dalam ekosistem.

Sebagai tambahan, kata manajemen, ke depannya profitabilitas Grup akan didukung oleh hasil dari kemitraan strategis Grup di segmen E-commerce. Adapun strategi GOTO ke depannya dibagi dalam dua prioritas, yaitu teknologi dan on-demand services.

Halaman
  1. 1
  2. 2
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin
Premium
1 jam yang lalu

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
15 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

GOTO Finds Catalysts to Accelerate Growth Amid Market Challenges

GOTO Finds Catalysts to Accelerate Growth Amid Market Challenges

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Kondisi Makro Kuartal II/2025 Menantang, Kinerja GOTO Mampu Tumbuh 23% QoQ

Kondisi Makro Kuartal II/2025 Menantang, Kinerja GOTO Mampu Tumbuh 23% QoQ

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Analis Ungkap Prospek EBITDA GOTO, Laba Bersih Kian Dekat?

Analis Ungkap Prospek EBITDA GOTO, Laba Bersih Kian Dekat?

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000
Emas
26 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

Harga Minyak Melemah, Pasar Soroti Pertemuan Trump–Zelensky usai Bertemu Putin
Komoditas
37 menit yang lalu

Harga Minyak Melemah, Pasar Soroti Pertemuan Trump–Zelensky usai Bertemu Putin

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?
Korporasi
1 jam yang lalu

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

Arah Wall Street Pekan Ini Menanti Sinyal The Fed di Jackson Hole
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Arah Wall Street Pekan Ini Menanti Sinyal The Fed di Jackson Hole

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025
Korporasi
14 jam yang lalu

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini (17/8) Turun jadi Rp1.963.000 per Gram

3

Ini 10 Broker Teraktif Sepekan, Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas Jawara

4

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025

5

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini (17/8) Turun jadi Rp1.963.000 per Gram

3

Ini 10 Broker Teraktif Sepekan, Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas Jawara

4

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025

5

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025