Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

Harga emas Antam di Pegadaian pada hari ini 18 Agustus 2025 stagnan, dengan harga jual Rp1.963.000/gram & buyback Rp1.747.000/gram. Harga termurah Rp1.033.000.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 07:30
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian pada 18 Agustus 2025 untuk 1 gram adalah Rp1.963.000, dengan harga buyback Rp1.747.000 per gram.
  • Harga emas Antam termurah adalah Rp1.033.000 untuk ukuran 0,5 gram, sedangkan harga tertinggi adalah Rp1.900.881.000 untuk ukuran 1.000 gram.
  • Harga emas Antam di Pegadaian tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Senin, 18 Agustus 2025 terpantau bergerak di tempat atau stagnan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp1.963.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi Rp1.747.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam paling murah dibanderol seharga Rp998.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini tidak berubah dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.033.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.963.000 pada hari ini, masih sama dibandingkan harga kemarin Rp1.909.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.579.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.101.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.623.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp95.164.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp190.246.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp950.462.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.900.881.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini 18 Agustus 2025

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.033.000 Rp873.000
1 Rp1.963.000 Rp1.747.000
2 Rp3.863.000 Rp3.495.000
3 Rp5.769.000 Rp5.243.000
5 Rp9.579.000 Rp8.739.000
10 Rp19.101.000 Rp17.479.000
25 Rp47.623.000 Rp43.484.000
50 Rp95.164.000 Rp86.969.000
100 Rp190.246.000 Rp173.939.000
250 Rp475.340.000 Rp432.706.000
500 Rp950.462.000 Rp865.413.000
1.000 Rp1.900.881.000 Rp1.730.826.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Topik

